Hiến khu đất trị giá hơn 500 triệu đồng

Ông Lê Văn Quang (SN 1976, trú thôn Quyết Thắng, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nhận được sự cảm phục của người dân địa phương khi tự nguyện hiến 3.600m2 đất của gia đình để xây dựng nhà văn hóa thôn Quang Minh.

Dù sinh sống ở thôn Quyết Thắng, cách thôn Quang Minh hơn 1,5km, nhiều năm qua, ông Quang thường xuyên qua lại, làm ăn và có mối quan hệ thân thiết với người dân nơi đây. Khi biết địa phương có nhu cầu xây dựng nhà văn hóa nhưng gặp khó khăn về mặt bằng, ông chủ động đề nghị hiến đất.

Bà Minh cùng đoàn cán bộ thôn đi khảo sát khu đất gia đình ông Quang hiến để làm nhà văn hóa. Ảnh: Lê Dương

Khu đất gia đình ông hiến có diện tích 3.600m2, gồm phần trồng keo và diện tích trồng chanh, cau. Trong đó, vườn chanh mới bắt đầu cho quả bói, còn cau đã được trồng hơn 2 năm, tổng khu đất có giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Ông Quang cho biết khu đất được gia đình mua lại vào năm 2025. Trước khi quyết định hiến đất, ông bàn bạc và nhận được sự đồng thuận của vợ.

“Nghe tin thôn cần mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa, tôi thấy đây là việc làm ý nghĩa nên về bàn bạc với vợ. May mắn, vợ tôi đồng thuận. Tôi hiến đất với mong muốn bà con có một không gian rộng rãi để vui chơi, sinh hoạt cộng đồng”, ông Quang chia sẻ.

Theo ông, quyết định này xuất phát từ mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Ông cũng kỳ vọng khi nhà văn hóa được xây dựng khang trang, khu vực xung quanh sẽ được quy hoạch, khai thông thuận lợi hơn.

Ông Quang (ở giữa) đang giới thiệu vị trí khu đất gia đình hiến cho thôn. Ảnh: Lê Dương

Ông Quang làm nghề xây dựng tự do, có một đội thợ chuyên nhận thi công các công trình dân dụng tại địa phương. Vợ ông làm nông nghiệp, kết hợp bán hàng tạp hóa nhỏ tại nhà.

Theo ông Quang, sau khi Thôn Quang Minh sáp nhập, nhu cầu về không gian sinh hoạt cộng đồng tăng lên, trong khi nhà văn hóa hiện tại không còn đáp ứng đủ. Vì vậy, ông mong muốn góp một phần tài sản để bà con có nơi gặp gỡ, vui chơi và gắn kết.

Lan tỏa nghĩa cử đẹp, vun đắp tình làng nghĩa xóm

Theo bà Hà Thị Minh, Trưởng thôn Quang Minh, việc ông Lê Văn Quang tự nguyện hiến 3.600m2 đất xây dựng nhà văn hóa có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương. Thôn hiện có 360 hộ với 1.474 nhân khẩu, trong khi nhà văn hóa cũ đã xuống cấp, khuôn viên chật hẹp, không còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Nhà văn hóa thôn Quang Minh nhỏ, xuống cấp không đủ diện tích để sinh hoạt. Ảnh: Lê Dương

“Việc một cá nhân tự nguyện hiến diện tích đất lớn như anh Quang là điều rất đáng trân trọng. Dù sinh sống ở thôn khác nhưng anh luôn chan hòa, niềm nở, gần gũi với bà con. Khi biết địa phương khó khăn về mặt bằng xây dựng nhà văn hóa, anh đã chủ động chia sẻ, tạo điều kiện để thôn có địa điểm mới”, bà Minh chia sẻ.

Theo Trưởng thôn Quang Minh, khu đất ông Quang hiến nằm ở vị trí trung tâm, có đường giao thông thuận tiện, phù hợp để xây dựng nhà văn hóa. Sau khi khảo sát, lãnh đạo địa phương đã thống nhất lựa chọn khu đất này làm địa điểm xây dựng công trình. Các đơn vị liên quan đã khảo sát địa chất, đo đạc và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai để chuẩn bị triển khai.

Ông Hoàng Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, đánh giá việc ông Quang tự nguyện hiến đất là nghĩa cử đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng.

Vườn chanh đang bói quả và cau hơn 2 năm tuổi của gia đình ông Quang. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Hùng, giá trị của việc hiến đất không chỉ nằm ở diện tích hay số tiền tài sản được trao tặng mà còn ở ý nghĩa nhân văn, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, khơi dậy tinh thần chung sức xây dựng quê hương. Khi người dân sẵn sàng đóng góp tài sản, công sức vì lợi ích chung, những khó khăn về mặt bằng và nguồn lực để triển khai các công trình dân sinh sẽ từng bước được tháo gỡ.

Chủ tịch UBND xã Thường Xuân cho biết từ những việc làm cụ thể như của ông Quang, phong trào hiến đất xây dựng các công trình phục vụ phát triển địa phương tiếp tục được lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Đây là động lực để chính quyền và nhân dân cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng khang trang, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.