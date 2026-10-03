Người đàn ông 'hái' tiền tỷ nhờ... gãi ngứa

Từng đổi 7 công việc chỉ trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trải qua hai lần khởi nghiệp rồi chuyển sang làm nội dung trên mạng xã hội, Zhang Xiaoqiao, 32 tuổi, cuối cùng tìm được hướng đi mới với một mô hình kinh doanh khá đặc biệt: mở cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ “gãi ngứa” thư giãn tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Theo chia sẻ của Zhang với Cover News, hiện anh đã mở hai cửa hàng. Doanh thu mỗi cơ sở đạt hơn 130.000 nhân dân tệ/tháng, tương đương khoảng 500 triệu đồng. Cửa hàng kinh doanh tốt hơn có doanh thu khoảng 150.000-170.000 nhân dân tệ/tháng, tương đương 578-655 triệu đồng. Riêng một cửa hàng, tính đến ngày 29/8, ghi nhận doanh thu khoảng 160.000 nhân dân tệ, tương đương 616 triệu đồng.

Zhang Xiaoqiao, 32 tuổi. Ảnh: Weibo

Dịch vụ “gãi ngứa” giá gần 1,1 triệu đồng

Cửa hàng của Zhang có ba gói dịch vụ. Gói 30 phút tập trung vào đầu và lưng, giá hơn 100 nhân dân tệ, tương đương khoảng 385.000 đồng. Gói 60 phút dành cho phần thân trên, gồm đầu, lưng, vai gáy, mặt, tay và nách, có giá dưới 200 nhân dân tệ, tương đương 770.000 đồng.

Đắt nhất là gói 80 phút với dịch vụ toàn thân, bổ sung phần chân và bàn chân, có giá 289 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,11 triệu đồng. Đây cũng là gói được khoảng 70% khách hàng lựa chọn.

Zhang cho biết dịch vụ tập trung vào các vùng như đầu, mặt, vai gáy, tay, nách, lưng, chân và bàn chân, đồng thời tránh các vùng nhạy cảm.

Bảng giá dịch vụ “gãi ngứa” (Ảnh: Nhân vật Zhang Xiaoqiao cung cấp)

Để tạo ra trải nghiệm đặc trưng, Zhang đã dành khoảng 4 tháng nghiên cứu và thử nghiệm. Anh phân chia cơ thể thành 5 vùng lớn và hơn 30 vùng nhỏ dễ tạo cảm giác ngứa, sau đó xây dựng quy trình thao tác riêng. Nhân viên sử dụng bộ móng được thiết kế chuyên dụng thay vì chỉ dùng tay thông thường.

Theo Zhang, khoảng 6-7 trong số 10 khách hàng có thể ngủ quên trong lúc được phục vụ. Một khách hàng thường xuyên cho biết cô đến cửa hàng mỗi tuần, chủ yếu vì vừa thích cảm giác thư giãn, vừa “lười tự làm”. Ngoài cảm giác dễ chịu, yếu tố thư giãn tinh thần cũng được cho là một lý do khiến một số khách quay lại.

Từng đổi 7 công việc, hai lần khởi nghiệp

Trước khi kinh doanh dịch vụ “gãi ngứa”, Zhang có hành trình khởi nghiệp khá chật vật. Sau khi tốt nghiệp ngành marketing tại Vũ Hán, anh từng đổi 7 công việc trong năm đầu tiên, chủ yếu thuộc lĩnh vực bán hàng.

Từ năm 2018, Zhang bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực gọi vốn cộng đồng, tập trung vào bán trước các sản phẩm trong và ngoài nước. Anh trải qua hai lần khởi nghiệp. Lần đầu gặp thua lỗ do vấn đề hợp đồng, với khoản thiệt hại hơn 200.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 770 triệu đồng. Cuối năm 2024, anh chủ động giải thể đội ngũ ở lần kinh doanh thứ hai.

Năm 2025, Zhang chuyển sang làm nội dung trên mạng xã hội và thử nhiều hướng khác nhau nhưng không đạt kết quả đáng kể. Bước ngoặt đến khi anh tình cờ xem một video ghi lại cảnh người vợ gãi lưng cho chồng và nhận thấy chủ đề này nhận được nhiều tương tác.

Loạt video ngắn về dịch vụ “gãi ngứa” trước khi mở cửa hàng (Ảnh: Tài khoản “Nhà sáng lập IP chuyên gia gãi ngứa” của Zhang Xiaoqiao)

Trước khi mở cửa hàng, Zhang dành khoảng 4 tháng xây dựng tài khoản video ngắn về trải nghiệm “gãi ngứa” theo phong cách ASMR. Anh đồng thời thu thập hơn 1.000 bảng khảo sát để tìm hiểu nhu cầu, vị trí khách hàng muốn được phục vụ và mức giá họ chấp nhận.

Ngày 5/5/2026, cửa hàng đầu tiên của Zhang chính thức mở cửa. Sau khi nhận thấy phản hồi tích cực từ thị trường, anh tiếp tục mở cơ sở thứ hai chỉ khoảng 40 ngày sau đó.

Dù mô hình thu hút sự chú ý, Zhang cũng phải đối mặt với những tranh luận về ranh giới dịch vụ. Anh khẳng định cửa hàng không cung cấp các dịch vụ vượt quá giới hạn và sẽ từ chối những yêu cầu không phù hợp.

Một luật sư được Cover News dẫn lời lưu ý các cơ sở kinh doanh loại hình này cần có giấy phép phù hợp, công khai phạm vi dịch vụ, không tiếp xúc với vùng nhạy cảm và bảo đảm khách hàng tự nguyện sử dụng dịch vụ.