Người đàn ông Hải Phòng trúng Vietlott hơn 31 tỷ đồng

Ngày 29/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01578 cho anh N.A. Giá trị giải thưởng là 31,4 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Người này mua vé qua kênh phân phối bằng điện thoại của Vietlott và trúng ngày 21/10.

Anh N.A nhận giải thưởng hơn 31 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Theo Vietlott, anh N.A. sinh sống và làm công việc tự do tại Hải Phòng. Anh biết đến xổ số Vietlott qua các hoạt động truyền thông, quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng và bắt đầu tham gia dự thưởng khoảng 6 tháng trước.

Người đàn ông này chia sẻ gần như ngày nào cũng mua vé Vietlott để tham gia dự thưởng như một thói quen.

Bộ số trúng Jackpot được anh lựa chọn dựa trên những con số mà bản thân cảm thấy may mắn. Anh duy trì bộ số yêu thích này qua nhiều kỳ quay thưởng.

Khi biết mình trúng giải lớn, anh N.A. bất ngờ và hạnh phúc, đồng thời chia sẻ niềm vui với người thân trong gia đình. Theo anh, số tiền trúng thưởng có giá trị lớn, giúp cải thiện đáng kể tình hình kinh tế và mang lại cuộc sống ổn định hơn cho các thành viên trong gia đình.

Trước khi trúng Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 31 tỷ đồng, anh N.A. từng trúng giải nhất của sản phẩm xổ số này với giá trị 10 triệu đồng.

Sau khi nhận thưởng, anh N.A. dự định gửi phần lớn số tiền vào ngân hàng, dành một phần chăm lo sinh hoạt gia đình và cân nhắc đầu tư vào lĩnh vực phù hợp trong tương lai.

Theo quy định, anh N.A. phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 3,1 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng. Khoản thuế được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu 100% vốn.

Năm nay, Vietlott đặt mục tiêu doanh thu 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Bình quân, doanh thu mục tiêu tương đương khoảng 30 tỷ đồng mỗi ngày.

Công ty dành 55% doanh thu bán vé để lập quỹ trả thưởng. Sau khi trừ chi phí, Vietlott dự kiến đạt khoảng 440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.