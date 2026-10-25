Người đàn ông Hà Tĩnh lao xuống sông cứu người gặp nạn

Theo đó, vào sáng ngày 25/10, trên đường lái ô tô chở vợ đi họp phụ huynh cho con trở về, khi đi qua cầu Rào Trổ, anh Nguyễn Hữu Phước (xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) phát hiện một nam thanh niên khoảng 22 - 23 tuổi nhảy từ trên cầu xuống sông. Sau khi vùng vẫy, nạn nhân dần chìm xuống nước.

Hình ảnh anh Nguyễn Hữu Phước lao xuống sông cứu người

Chứng kiến sự việc, nhiều người có mặt tại hiện trường đã hô hoán, tìm cách ứng cứu nhưng không ai biết bơi. Trước tình huống nguy cấp, anh Phước nhanh chóng điều khiển xe đến mố cầu, dừng lại rồi lao xuống sông, bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân.

Theo anh Phước, khi tiếp cận được vị trí nam thanh niên gặp nạn, người này đã chìm hẳn xuống đáy sông, ở độ sâu hơn 3m. Không chần chừ, anh lặn xuống, nắm lấy cổ áo nạn nhân rồi đạp nước kéo lên mặt sông. Sau đó, anh dùng một tay giữ chặt áo người gặp nạn, tay còn lại cố gắng bơi vào bờ. Toàn bộ quá trình cứu người diễn ra trong khoảng 4 phút.

Sau khi được đưa lên bờ, nam thanh niên được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ về hành động của mình, anh Phước cho biết bản thân biết bơi từ nhỏ, đồng thời am hiểu địa hình sông nước. Khi phát hiện nam thanh niên gặp nạn, anh chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng cứu người, không đắn đo trước những nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân.

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Hữu Phước không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, nhất là tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc nguy nan.

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng cho biết, anh Phước là công dân trên địa bàn, hiện đang làm việc tại xí nghiệp chè. Hành động dũng cảm, kịp thời của anh đã góp phần giúp nạn nhân vượt qua cơn nguy kịch. Địa phương dự kiến tổ chức gặp mặt, biểu dương hành động đẹp của anh vào đầu tuần tới, đồng thời đề xuất xí nghiệp chè nơi anh công tác xem xét hình thức khen thưởng phù hợp.