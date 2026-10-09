Người đàn ông gọi hơn 300 cuộc điện thoại tới 113 để quấy rối bị xử phạt ra sao?

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 7/10, đơn vị này đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T.T., sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trước đó, qua khai thác nhật ký cuộc gọi trong khoảng thời gian từ tháng 6/2026 đến ngày 30/9/2026, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện một số điện thoại đã thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113.

Tuy nhiên, các cuộc gọi này không nhằm báo tin về các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự mà gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý và giải quyết tin báo của lực lượng Cảnh sát 113.

Ông Nguyễn T.T. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp)

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 21/9 đến ngày 28/9, số điện thoại trên đã thực hiện 61 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113, trung bình hơn 7 cuộc mỗi ngày.

Sau khi xác minh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Vĩnh Kim mời Nguyễn T.T., chủ nhân số điện thoại nói trên, lên làm việc. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt Nguyễn T.T. số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Hành vi này được quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 khi thực sự cần thông báo, đề nghị hỗ trợ đối với các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự. Việc gọi điện quấy rối không chỉ làm gián đoạn hoạt động của lực lượng chức năng mà còn có thể khiến những tin báo khẩn cấp khác bị ảnh hưởng.