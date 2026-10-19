Người đàn ông giở 'thói côn đồ' bóp cổ, đánh tài xế ô tô nhập viện sau va chạm giao thông
Chiều 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Bình (SN 1994, trú phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/toi-19-10-nguoi-dan-ong-gio-thoi-con-do-bop-co-danh-tai-xe-o-to-nhap-vien-sau-va-cham-giao-thong-169261019182710733.htm