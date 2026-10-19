Người đàn ông giở 'thói côn đồ' bóp cổ, đánh tài xế ô tô nhập viện sau va chạm giao thông

Ngày 19/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 26 bị can về các tội “Môi giới mại dâm”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” từ điều tra hoạt động môi giới mại dâm tại hai cơ sở karaoke, qua đó phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng.