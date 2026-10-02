Người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh về tâm lý từ triệu chứng nôn ói liên tục 6 tháng

Ngày 2/10, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cho biết, bác sĩ của đơn vị vừa phát hiện, điều trị cho một bệnh nhân bị rối loạn lo âu kéo dài. Trước đó, bệnh nhân H.T.H. (SN 1990, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đến thăm khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình trong tình trạng mệt mỏi, nôn ói, suy nhược cơ thể kéo dài.

Bệnh nhân đến viện thăm khám sau thời gian dài xuất hiện tình trạng mệt mỏi, nôn ói, suy nhược cơ thể. Ảnh: Khánh Huyền.

Anh H. cho biết, từ tháng 4/2026, cơ thể anh bỗng mệt mỏi, buồn nôn, run tay chân và thỉnh thoảng có cảm giác hồi hộp. Tình trạng nặng dần khiến anh nôn ngay khi ăn và uống dù chỉ với lượng nhỏ. Sau khi thăm khám, điều trị, tình trạng này có giảm nhưng chỉ thời gian ngắn nặng trở lại.

"Thời gian đó tôi đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, đi khám nhiều nơi thì được bác sĩ chỉ định điều trị theo hướng bị bệnh về tiêu hóa. Bất cứ ăn, uống gì vào là nôn ngay nên nằm viện thường xuyên để điều trị. Mấy tháng bị bệnh tôi giảm hơn 20kg, cơ thể rệu rã nên tính về quê nghỉ dưỡng rồi thăm khám lại", anh H. chia sẻ.

Khi thăm khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa nhưng tình trạng nôn ói vẫn không thuyên giảm. Trước tình trạng của bệnh nhân, bệnh viện tổ chức hội chẩn liên khoa để đánh giá và tìm phương án điều trị phù hợp.

Bác sĩ chuyên khoa tâm thần Hoàng Thị Hạnh, Khoa Khám bệnh, BV Hữu Nghị Quảng Bình cho biết, sau khi đánh giá tình trạng bệnh và các triệu chứng, nhận định nguyên nhân gây bệnh có thể do vấn đề tâm lý. Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn lo âu và xây dựng phác đồ điều trị.

"Có nhiều triệu chứng bệnh chẳng liên quan đến vấn đề tâm thần nhưng là nguyên nhân gây ra các bệnh nội khoa. Với rối loạn lo âu, không chỉ gây ra những biểu hiện về tâm lý như lo lắng, căng thẳng, bất an mà còn có thể đi kèm các triệu chứng như đau bụng vùng thượng vị, cảm giác nóng ruột, buồn nôn, nôn ói, hồi hộp, run tay chân và mệt mỏi…Những biểu hiện này đôi khi khiến người bệnh nghĩ mình mắc bệnh lý cơ thể và chỉ tập trung điều trị theo hướng đó", bác sĩ Hạnh chia sẻ.

Sau thời gian ngắn điều trị, tình trạng bệnh nhân chuyển biến tích cực. Ảnh: Khánh Huyền.

Sau ít ngày thay đổi phác đồ điều trị, các triệu chứng nôn ói của bệnh nhân H. bắt đầu giảm rõ rệt. Đến ngày thứ 7, bệnh nhân hết nôn hoàn toàn, thể trạng cải thiện, tinh thần linh hoạt và ăn uống trở lại bình thường. Hiện bệnh nhân xuất viện và hẹn tái khám để tiếp tục theo dõi.

"Có thể trong quá trình làm việc, cơ thể phải chịu những căng thẳng mà mình không để ý rồi gây ra bệnh. Sau khi điều trị theo phác đồ mới tôi khỏe lên rõ rệt. Giờ đây hết nôn, có thể ăn ngon miệng trở lại. Giờ tôi gác lại công việc ở cạnh gia đình để nghi ngơi và kiên trì điều trị", anh H. chia sẻ.

Bác sĩ Hạnh khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng vùng thượng vị, nóng ruột, nôn ói, hồi hộp kéo dài nhưng điều trị nội khoa không khỏi cần được đánh giá thêm bởi các sĩ chuyên khoa tâm thần. Việc phát hiện nguyên nhân, phối hợp điều trị đúng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong việc trị dứt điểm bệnh cho bệnh nhân.