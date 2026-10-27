Người đàn ông dùng dao sát hại vợ rồi đến công an đầu thú

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Minh Duy (SN 1987, ngụ xã Bàu Hàm, thành phố Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là chị N.T.H.T (SN 1989, vợ của Duy).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 25/10, tại ấp Trung Hòa, xã Hưng Thịnh, do phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng, giữa Duy và chị T. cãi nhau.

Duy thời điểm bị tạm giữ.

Công an có mặt tại hiện trường vụ án mạng. Ảnh: N.Đ.N

Sau khi cãi nhau, chị T bỏ đi khỏi nhà thì Duy lấy một con dao chặt thịt có sẵn trong nhà, đuổi theo rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người chị T, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Duy đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đang cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.