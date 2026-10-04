Người đàn ông đổ thức ăn xuống đất cho khỉ, vứt luôn bao ni lông tại 'lá phổi xanh Sơn Trà'

Mạng xã hội vừa lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đổ thức ăn từ các túi ni lông ra cho đàn khỉ ăn.

Hàng chục con khỉ lớn nhỏ khi thấy túi đồ ăn đã vây kín người này và ngồi chờ đợi. Khi thức ăn được quăng ra, đàn khỉ đua nhau chụp lấy rồi chạy tứ tung, nhiều con chạy ra giữa lòng đường, băng qua bên kia đường ngồi ăn.

Người đàn ông đổ thức ăn lia lịa xuống đường cho đàn khỉ Sơn Trà.

Sau khi cho hết đồ ăn trong các túi, người đàn ông tiện tay vứt luôn bao ni lông xuống đường.

Theo tìm hiểu, nơi người đàn ông cho khỉ ăn thuộc bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), gần khu vực Miếu Đôi. Nơi này thường xuyên có khỉ hoang dã xuất hiện. Lực lượng chức năng đã cắm bảng khuyến cáo không nên mang thức ăn cho khỉ và các động vật hoang dã khác ăn vì làm thay đổi tập tính kiếm ăn tự nhiên, khiến động vật phụ thuộc vào con người và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

Clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Ngoài "làm hư" đàn khỉ, người này còn xả rác ra môi trường xanh sạch của bán đảo Sơn Trà - nơi được ví như lá phổi xanh của Đà Nẵng.

Nhiều khu vực trên bán đảo Sơn Trà đã cắm bảng khuyến cáo không nên cho khỉ ăn, nhưng người dân, du khách vẫn bất chấp.

Theo UBND phường Sơn Trà, các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không cho khỉ ăn, không tiếp cận, trêu chọc hoặc có hành động làm thay đổi tập tính tự nhiên của động vật hoang dã.

Tuy nhiên tình trạng một số người dân, du khách dừng xe cho khỉ ăn tại khu vực bán đảo Sơn Trà vẫn còn xảy ra. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống, tập tính tự nhiên của đàn khỉ.

Chỉ tính riêng ngày 3/10, các lực lượng chức năng phường Sơn Trà đã lập biên bản 9 vi phạm hành chính về việc để xe dưới lòng đường tại khu vực bán đảo Sơn Trà, qua đó đề nghị người dân, du khách chấp hành nghiêm các quy định, không cho động vật hoang dã ăn, không xả rác, góp phần bảo vệ hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà.

UBND phường Sơn Trà cho biết thêm, việc chung tay bảo vệ động vật hoang dã và giữ gìn trật tự tại các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng mà còn xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, thân thiện và có trách nhiệm.