Người đàn ông điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe gây tai nạn chết người

Tống đạt Quyết định khởi tố bị can với A.H. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, ngày 19/8/2026, dù chưa được cấp giấy phép lái xe theo quy định, A.H. vẫn điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Satria lưu thông trên đường bê tông liên thôn thuộc thôn Văng Loa, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi đi đến đoạn đường cong trong điều kiện trời mưa, A.H. bị xác định không giảm tốc độ, không làm chủ tay lái, khiến xe lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm trực diện với xe mô tô do ông A.L. (sinh năm 1970, trú tại thôn Văng Loa) điều khiển, chở theo bà Y.B. (sinh năm 1948, cùng trú tại địa phương).

Vụ tai nạn khiến bà Y.B. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can đối với A.H. về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.