Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Đối tượng Nguyễn Văn Lành. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan Công an, vụ việc xảy ra vào sáng 13/6/2026, tại một công trình xây dựng trên địa bàn phường Giảng Võ, Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Lành đã không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người. Trong lúc điều khiển cẩu phục vụ thi công, khi chưa có người chỉ dẫn, ra hiệu lệnh an toàn, Lành tự ý thực hiện công việc, khiến một bức tường bị đổ.

Vụ tai nạn làm chị K.T.T. (sinh năm 1976, trú tại xã Hạ Bằng, Hà Nội) bị thương nặng và tử vong.

Ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 28/10/2026, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can Nguyễn Văn Lành về tội danh trên, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.