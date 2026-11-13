Người đàn ông đi xe máy bị voi tấn công trên đường cao tốc

Người lái xe đã may mắn thoát chết sau khi bị một con voi rừng húc ngã và giẫm lên ở miền Bắc Ấn Độ.

Con voi dùng hai chân trước đá vào người đàn ông, ghìm chặt anh ta xuống đất trước khi lại giẫm lên người này một lần nữa rồi chạy vào khu rừng phía sau.

Đoạn clip đầy kịch tính cho thấy người đàn ông đứng dậy và rời khỏi đường sau khi con voi nổi giận đã bỏ đi.

Clip được ghi lại bởi một tài xế taxi tên Shiva Sharma, khi anh ta di chuyển trên đường cao tốc Haridwar-Dehradun ở Uttarakhand.

Người đàn ông đi xe máy may mắn sống sót khi bị voi tấn công. Nguồn: Shiva Sharma/Facebook

Sáng sớm ngày 12/11, Sharma đang đi trên đường thì chứng kiến cảnh tượng và bắt đầu quay lại sự việc.

Anh cho biết đường cao tốc Haridwar-Dehradun là tuyến đường thuận tiện cho người đi lại nhưng những cuộc chạm trán bất ngờ với động vật hoang dã có thể khiến con đường trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Tuyến đường cao tốc này chạy gần Khu bảo tồn hổ Rajaji, một khu rừng được bảo vệ là nơi sinh sống của một quần thể voi châu Á lớn và các loài động vật hoang dã khác.

Theo Sharma, voi thường bất ngờ lao ra đường cao tốc mà không báo trước và các loài động vật khác cũng đột ngột băng qua đường, đặc biệt là vào ban đêm và rạng sáng.

Sharma cho biết người lái xe máy này vô cùng may mắn khi sống sót sau cuộc chạm trán như vậy, bởi vì những cuộc chạm trán với voi có thể dễ dàng dẫn đến tử vong.