Người đàn ông đi ô tô ném vội chiếc túi to lên vỉa hè: Clip hé lộ sự thật kinh hoàng

Joseph Owusu, sinh viên ngành khoa học máy tính, gốc Ghana nhưng hiện sống ở Bronx, được tìm thấy đã tử vong vào sáng ngày 30/10, tại Canarsie, Brooklyn, New York, Mỹ.

Thi thể nạn nhân được một người thu gom phế liệu phát hiện bên trong chiếc túi. Ngay sau đó, người này đã nhanh chóng liên hệ với cảnh sát để trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, các điều tra viên lập tức trích xuất camera an ninh quanh khu vực và phát hiện những hình ảnh gây rúng động, được ghi lại vào đêm 29/10.

Chiếc sedan màu trắng dừng giữa đường với đèn xi nhan vẫn bật. Hai cửa phía sau cùng cốp xe đều được mở rộng.

Một người đàn ông cầm chiếc túi đưa lên vỉa hè. Có thể thấy người này khá chật vật vì trọng lượng nặng, phải kéo lê nó đến vị trí nằm giữa một gốc cây và trụ thu phí đỗ xe.

Trong khi đó, người đàn ông còn lại ở phía sau để xử lý chiếc ô tô.

Gia đình Joseph cho biết, họ vẫn liên lạc với con trai lần cuối vào đầu tuần và hoàn toàn không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cho thấy chuyện chẳng lành đã xảy ra với anh.

Một người đàn ông cầm chiếc túi đưa lên vỉa hè. Có thể thấy người này khá chật vật vì trọng lượng nặng, phải kéo lê nó đến vị trí nằm giữa một gốc cây và trụ thu phí đỗ xe. Nguồn: ABC 7.

Ngày 31/10, khi đang trên đường đến tham dự lễ tưởng niệm một thành viên khác trong cộng đồng người Ghana tại Bronx, gia đình Joseph bất ngờ nhận được thông báo từ cảnh sát rằng thi thể của anh đã được tìm thấy.

Anh trai của Joseph, ông Kojo Yeboah, đã lên tiếng yêu cầu công lý cho em trai, đồng thời kêu gọi những người có thông tin liên quan giúp nhận dạng các đối tượng xuất hiện trong đoạn video.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Cuộc điều tra của cảnh sát vẫn được tiếp tục nhằm làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát New York, đến nay vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.