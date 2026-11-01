Người đàn ông đi lạc từ Hưng Yên vào Thanh Hóa

Vào khoảng 04 giờ 00 phút ngày 1/11, Công an phường Trúc Lâm (Thanh Hóa) phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở thuộc Tổ dân phố Đông Sơn tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một nam thanh niên lạ mặt, có biểu hiện sức khỏe, tinh thần không ổn định, đi lạc đến khu vực nhà dân trên địa bàn.

Người thân tới đón anh Tú về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trúc Lâm cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh nhân thân, lai lịch của công dân.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên là anh Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1990, trú tại thôn Đạo Khê, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi xác định được thông tin, Công an phường Trúc Lâm đã chủ động liên hệ với gia đình anh Tú, thông báo tình hình và hướng dẫn gia đình đến đón anh về nhà an toàn.