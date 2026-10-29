Người đàn ông đi lạc khi tìm đường thăm con, nằm bên đường lúc 21h30 được công an kịp thời giúp đỡ

Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện một người đàn ông có biểu hiện tinh thần không ổn định nằm trên vỉa hè, kịp thời xác minh nhân thân và liên hệ với gia đình để đưa người này trở về an toàn.

Theo đó, khoảng 21h30, Tổ tuần tra Công an xã Vệ Giang phát hiện một người đàn ông nằm trên vỉa hè thuộc thôn Nghĩa Phương. Nhận thấy người này có biểu hiện tinh thần không ổn định, tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định là ông Nguyễn Nhất Linh (SN 1985, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Công an xã bàn giao ông Linh cho gia đình. Ảnh: CA.↵

Sau đó, lực lượng công an nhanh chóng tra cứu thông tin, liên hệ được với mẹ ông Linh là bà Nguyễn Thị Cường (SN 1962, trú tại thôn Phú Vinh Đông, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để thông báo tình hình.

Theo trình bày của gia đình, ông Linh có tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định. Trước đó, trong lúc xúc động, ông mang theo hành lý, đón xe đến khu vực Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Nghĩa Phương, với ý định bắt xe đi Đắk Lắk thăm con. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, ông bị lạc và không thể tự tìm đường về.

Việc phát hiện, xác minh nhân thân và liên hệ với gia đình kịp thời của lực lượng công an giúp người thân nắm được vị trí của ông Linh để đến đón về. Qua đó, vụ việc tránh được những nguy cơ mất an toàn khi ông đi lại một mình vào ban đêm.

Qua sự việc, Công an xã Vệ Giang tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kịp thời hỗ trợ người dân trong những tình huống khó khăn. Những hành động thiết thực này góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, tận tụy phục vụ nhân dân.