'Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' lăng xê ria mép

Timothée Chalamet, gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2023 do TC Candler bình chọn, là một trong những ngôi sao nam nhiệt tình hưởng ứng xu hướng để ria mép. Ảnh: Nadja Wohlleben/Reuters.

Dù dừng bước tại Shanghai Masters (5-18/10) ở Thượng Hải (Trung Quốc) sau loạt kết quả không như ý, tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz vẫn gây chú ý lớn với bộ ria mép mới.

Anh và đội ngũ từng thống nhất nuôi ria nếu vô địch Japan Open. Sau khi đăng quang giải đấu năm thứ 2 liên tiếp, cả nhóm cùng hô vang: “¡Bigotes para todos!”, nghĩa là “Ria mép cho tất cả”.

Alcaraz không phải ngôi sao nam duy nhất lựa chọn kiểu râu này. Tại Tuần lễ thời trang Milan (Italy) tháng trước, diễn viên Jacob Elordi xuất hiện với một đường ria mảnh phía trên môi khi đến xem bạn gái Kendall Jenner trình diễn trong show Bottega Veneta.

Harry Styles cũng duy trì bộ ria mép trong chuỗi 30 đêm diễn tại Madison Square Garden, New York (Mỹ). Gần đây nhất, Timothée Chalamet tiếp tục xuất hiện tại show diễn Victoria's Secret (18/10) với bộ ria mép và râu dê quen thuộc kể từ sau bộ phim Marty Supreme (2025).

Trên TikTok, những chàng trai Gen Z để ria mép xuất hiện ngày càng nhiều, cùng hàng loạt video hướng dẫn cách nuôi và tạo kiểu. Xu hướng này cũng kéo theo những cuộc tranh luận, đặc biệt từ các thế hệ lớn tuổi hơn, theo The Guardian.

Carlos Alcaraz để ria mép tại giải Shanghai Masters, hướng sự chú ý vào chi tiết này. Ảnh: Alex Plavevski/EPA.

Từ ria rậm thập niên 1970 đến diện mạo chỉn chu hiện đại

Sự trở lại của ria mép không chỉ thể hiện trên mạng xã hội hay thảm đỏ. Các tiệm cắt tóc cũng ghi nhận nhiều khách hàng nam trẻ tuổi yêu cầu tạo kiểu ria.

Tại Citadel ở Sheffield (Anh), chủ tiệm Marie Williams cho biết ngày càng nhiều khách hàng trẻ muốn để ria mép. Trong đó, kiểu ria mảnh được yêu cầu thường xuyên. Bà mô tả đây là lựa chọn ít cần chăm sóc, thoải mái và phù hợp với phần đông nam giới.

Jay Byrne, thợ cắt tóc tại Dog House ở Birmingham, từng được vinh danh là thợ cắt tóc nam xuất sắc tại Anh, cũng nhận thấy xu hướng này dần trở lại, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ.

Tuy nhiên, kiểu ria mép hiện nay khác xa bộ ria rậm đặc trưng của thập niên 1970-1980, thường gắn với hình ảnh tài tử Tom Selleck trong loạt phim Magnum, P.I.. Thay vào đó, diện mạo mới gợi nhớ đến các ngôi sao Hollywood thập niên 1940-1950 như David Niven và Clark Gable.

“Chúng tôi đang chứng kiến sự dịch chuyển khỏi những bộ ria truyền thống, sang kiểu dáng tinh tế hơn”, Byrne nhận xét.

Theo ông, để có bộ ria phù hợp, nam giới cần chú ý đến tỷ lệ và cấu trúc khuôn mặt. Việc chỉ để ria mọc tự nhiên là chưa đủ. Hình dáng, độ dày và các chi tiết tạo kiểu mới quyết định diện mạo cuối cùng.

Khi ria mép trở thành tuyên ngôn về sự nam tính

Theo Ashley Morgan, chuyên gia nghiên cứu về sự nam tính tại Đại học Cardiff Metropolitan, ria mép mảnh có thể là dấu hiệu thể hiện sự khác biệt, đặc biệt ở những người muốn tránh râu quai nón.

Jacob Elordi cũng để ria mép mảnh khi xuất hiện tại sự kiện thời trang. Ảnh: Just Jared.

Trong bối cảnh quan niệm về sự nam tính trở nên phức tạp, Morgan cho rằng kiểu ria này giúp nam giới dần tách khỏi hình ảnh thống trị.

Với các ngôi sao nam trẻ tuổi, ria mép còn là cách thể hiện sự trưởng thành. Morgan cho rằng Jacob Elordi và Timothée Chalamet, ở độ tuổi gần 30, muốn khẳng định giai đoạn mới của cuộc đời, trưởng thành và nam tính hơn.

Ncuti Gatwa, diễn viên 34 tuổi từng đóng chính trong loạt phim Doctor Who, cũng xem ria mép như cách thể hiện tuổi tác sau khi nổi tiếng với vai nam sinh trong phim truyền hình Sex Education.

Nhà sử học thời trang Tony Glenville từng để ria mép xoăn, nhưng cạo bỏ râu trong giai đoạn đeo khẩu trang vì Covid-19. Theo ông, xu hướng trên được nam giới trẻ tuổi đón nhận, bởi họ ít nhìn thấy kiểu ria mép này trong đời sống gần đây. Râu và ria mép, giống nhiều yếu tố khác trong thời trang nam, trải qua những chu kỳ thịnh hành rõ rệt.

Dù chỉ là một dải lông nhỏ trên môi, ria mép mang nhiều ý nghĩa văn hóa và lịch sử. Kiểu râu này có thể tượng trưng cho sự tự do. Ở một số nền văn hóa, ria mép còn gắn với tình yêu, chiến tranh, tôn giáo, sự nam tính và bản dạng giới.

Với những người muốn thử xu hướng mới, việc chăm sóc cũng không quá phức tạp. Theo Williams, ria mép mảnh chỉ cần được tỉa gọn bằng kéo để duy trì hình dáng. Đây là lựa chọn làm đẹp tương đối dễ chăm sóc, nhưng vẫn đủ để tạo khác biệt.