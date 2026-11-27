Trưa 27/11, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Cửa Hội.

Khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện hai cháu nhỏ cùng cặp sách, chiếc xe máy để lại trên cầu Cửa Hội (nối Nghệ An với Hà Tĩnh), nên trình báo cơ quan chức năng, nghi có người nhảy cầu.

Người bố được cho là để lại hai con nhỏ trên cầu Cửa Hội, nghi nhảy xuống sông.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm.

Theo nguồn tin, người con trai lớn đã cố níu áo bố để ngăn nhảy xuống sông nhưng không thành.

Người đàn ông nghi nhảy cầu là anh T.V.Đ., trú xóm Trung Tiến, xã Trung Lộc, Nghệ An. Hai con nhỏ đi cùng là T.V.T và T.T.N.K.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra, làm rõ.