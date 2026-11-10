Người đàn ông đặt chiếc SUV cũ 25 năm tuổi trong lồng kính như báu vật

Một chiếc SUV cũ Tata Safari thế hệ đầu tiên được chủ nhân bảo tồn cẩn thận và đặt trong một không gian kính riêng biệt, thay vì tiếp tục sử dụng hay bán đi. Hình ảnh chiếc xe được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của những người yêu xe cổ.

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Đoạn video do tài khoản Jee Gaddi đăng tải trên Instagram cho thấy chiếc Tata Safari màu xanh thép nằm bên trong một khu vực trưng bày có tường kính bao quanh. Xe được đặt trên một bệ hình chữ nhật, phía dưới gầm có các viên gạch kê để nâng bánh xe lên, không tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn.

Người đàn ông đặt chiếc SUV cũ trong lồng kính như báu vật.

Ngoại thất chiếc SUV trông khá nguyên bản và được bảo quản tốt. Dù không rõ địa điểm trưng bày cũng như danh tính chủ xe, cách bảo quản cho thấy chiếc Safari này có giá trị đặc biệt đối với người sở hữu.

Chiếc xe xuất hiện trong video thuộc thế hệ Tata Safari đầu tiên, ra mắt năm 1998. Đây là mẫu SUV 7 chỗ phát triển dựa trên nền tảng xe bán tải Tata Mobile 206, còn được biết đến với tên gọi Tata Telcoline.

Safari thế hệ đầu tiên sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.0L của Peugeot, cho công suất khoảng 90 mã lực và mô-men xoắn 186Nm. Xe có thiết kế vuông vức, vòm bánh xe mở rộng, các tấm ốp thân dày và cản trước lớn, tạo diện mạo khỏe khoắn.

Khác với mẫu Safari hiện đại ra mắt năm 2021, thế hệ đầu tiên mang kiểu dáng SUV truyền thống, với những đường nét bo tròn và ít chi tiết trang trí. Xe có cấu hình 7 chỗ, trong đó hàng ghế thứ ba bố trí dạng ghế phụ.

Tata đã ngừng sản xuất Safari vào năm 2017, trước khi đưa tên gọi này trở lại thị trường vào năm 2021 với một mẫu SUV hoàn toàn mới.

Việc chủ xe dành riêng không gian kính để trưng bày chiếc Safari đời đầu cho thấy giá trị tình cảm mà những mẫu ô tô lâu năm có thể mang lại, ngay cả khi chúng không còn được sử dụng như phương tiện đi lại thường ngày.

Theo Cartoq