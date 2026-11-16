Người đàn ông đập phá xe taxi vì tưởng tài xế... tông vợ con mình

Sáng 16/11, Công an phường Dĩ An vẫn đang phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Công an TP HCM) và các đơn vị nghiệp vụ truy xét, làm việc với đối tượng Võ Minh Tâm (SN 1997, quê TP Cần Thơ) có dấu hiệu hành vi Gây rối Trật tự công cộng (TTCC).

Đối tượng Tâm đập phá, bẻ gãy kính xe taxi

Theo thông tin ban đầu, tối 15/11 Công an phường Dĩ An và Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) tiếp nhận thông tin một người đàn ông chửi bới, đập phá xe taxi trên đường Nguyễn Tri Phương (KP Bình Đường 4, Dĩ An). Vụ việc làm hư hỏng nặng phương tiện; nhiều phương tiện hiếu kỳ dừng lại gây mất TTCC.

Ngay trong đêm, các đơn vị Công an đã vào cuộc xác minh và nhanh chóng truy xét đối tượng có hành vi côn đồ nói trên là Tâm (tạm trú KP Thống Nhất 3, phường Dĩ An) và đưa về trụ sở Công an làm việc. Bước đầu Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc được nhiều người can ngăn, nhiều phương tiện hiếu kỳ đứng lại nhìn...

Theo đó vào chiều cùng ngày sau khi nhậu tại nhà bạn trên đường Nguyễn Tri Phương, Tâm gọi điện cho vợ đến đón về. Vợ Tâm đi xe máy chở theo con nhỏ đến ngay hẻm 434 để đón Tâm. Lúc này anh Trịnh Duy Th. (SN 1983, ngụ phường Dĩ An) chạy taxi rẽ vào hẻm 434. Thấy taxi ôm cua ngay gần xe máy vợ chở con, cho rằng anh Th. đã va quẹt nên lao đến chửi bới, dùng điện thoại ném vào cửa kính trước và kêu tài xế xuống xe.

Mặc cho anh Thực giải thích không liên quan và vợ con can ngăn, tuy nhiên Tâm vẫn côn đồ lao vào ôm đầu người anh Thực kéo ra cửa. Tài xế taxi vội kéo kính cửa xe bên trái lên thì Tâm dùng 2 tay bẻ gãy kính.

Vụ việc được nhiều người can ngăn, nhiều phương tiện hiếu kỳ đứng lại nhìn nhưng Tâm vẫn tiếp tục chửi bới, bắt anh Th. ra ngoài nhưng không được nên Tâm nhiều lần dùng tay túm cổ áo; kéo tay cửa xe bị bung ra gây hư hỏng. Sau đó Tâm được người thân chở về nhà trọ và bị Công an tạm giữ ngay trong đêm.

Vô cớ đập phá xe taxi vì tưởng tài xế... tông vợ con mình