Người đàn ông đào được cục vàng nặng 1,2kg, trị giá khoảng 4,1 tỷ đồng

Một người tìm vàng nghiệp dư ở Úc đã may mắn trúng số độc đắc sau khi phát hiện cục vàng khổng lồ trị giá ước tính từ 150.000 đến 160.000 USD.

Phát hiện phi thường này, được thực hiện ở vùng hẻo lánh thuộc bang New South Wales, đã thu hút sự chú ý đến những phần thưởng hiếm có của việc săn tìm vàng.

Người đàn ông này, người chọn giấu tên, đã phát hiện ra kim loại quý khi đang tìm vàng tại trạm Mount Stuart gần Tibooburra ở phía tây bắc New South Wales. Sau nhiều ngày đào bới trong địa hình hiểm trở, cuối cùng ông đã tình cờ tìm thấy một thứ có giá trị hơn nhiều so với những mảnh vụn thông thường được tìm thấy dưới lòng đất.

Cục vàng này được mệnh danh là "Khoai tây Tibooburra", có giá trị lên tới 150.000 đến 160.000 USD. Nguồn: ABC.

Người tìm vàng nói với ABC News rằng việc tìm kiếm vàng thường liên quan đến việc đào bới những vật dụng thông thường hơn là những thứ có giá trị. "Bạn đào được rất nhiều rác... rất nhiều đạn chì, đinh cũ, móng ngựa, đủ thứ", ông nói.

Tuy nhiên, sự kiên trì của ông cuối cùng cũng được đền đáp. Nhớ lại khoảnh khắc máy dò kim loại bắt được tín hiệu, người đàn ông giải thích rằng máy phát ra tiếng ồn lớn hơn hẳn khi ông đào sâu hơn vào lòng đất.

Sau đó, người đàn ông phát hiện ra có điều gì đó bất thường trong cái hố.

"Có lẽ là ở lần cào đầu tiên hoặc thứ hai, tôi chợt nhìn thấy một chấm màu vàng sáng ở giữa cái hố", người đàn ông nói.

Một clip được chia sẻ trên Facebook ghi lại khoảnh khắc người này phấn khích khi tìm thấy cục vàng. "Nhìn kìa! Tôi không thể tin được, nhìn này!", người đàn ông reo lên trong khi nhấc vật tìm thấy lấp lánh lên khỏi mặt đất.

Với trọng lượng hơn 1,2 kg, cục vàng lốm đốm thạch anh này chứa khoảng 940 gram vàng nguyên chất. Nguồn: Broken Hill Prospecting Supplies.

Theo các báo cáo, cục vàng này, được đặt biệt danh là Tibooburra Spud, nặng khoảng 1,2 kg và chứa thạch anh. Kết quả kiểm tra cho thấy khoảng 940 gram trong mẫu vật là vàng nguyên chất.

Mặc dù giá trị thị trường ước tính của nó nằm trong khoảng từ 150.000 đến 160.000 USD, giá bán cuối cùng có thể cao hơn nếu một nhà sưu tập sẵn sàng trả giá cao cho mẫu vật độc đáo này. Người tìm thấy được cho là có kế hoạch bán nó cho một nhà sưu tập.

Greg Spangler, người bán thiết bị tìm vàng ở Broken Hill, cho biết việc phát hiện những cục vàng nặng hơn 1kg vẫn còn hiếm. Tuy nhiên, ông nhận thấy ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc tìm vàng như một hoạt động giải trí.

Việc tìm kiếm vàng bao gồm việc săn lùng các mỏ vàng tự nhiên bằng các công cụ như máy dò kim loại. Mặc dù hầu hết các chuyến đi chỉ thu được phế liệu và các vật dụng bỏ đi khác, nhưng những phát hiện hiếm hoi như mỏ Tibooburra Spud cho thấy lý do tại sao những người đam mê vẫn tiếp tục khám phá những vùng đất giàu vàng của Úc.