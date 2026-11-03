Người đàn ông dành gần 3 thập kỷ đi bộ vòng quanh thế giới

Cựu quân nhân Karl Bushby, 57 tuổi, vào ngày 2/11 vừa qua đã trở về quê nhà ở Hull, vương quốc Anh, khép lại hành trình đi bộ vòng quanh thế giới kéo dài 28 năm, qua 29 quốc gia và 4 châu lục.

Ông được cho là người đầu tiên hoàn thành chuyến đi bộ liên tục vòng quanh Trái Đất mà không sử dụng phương tiện cơ giới để di chuyển.

Hành trình mang tên Goliath Expedition bắt đầu ngày 1/11/1998 tại Punta Arenas, Chile. Khi đó, Bushby mang theo khoảng 500 USD tiền tiết kiệm và chiếc xe kéo hai bánh đựng đồ cá nhân có tên "The Beast". Ông đặt ra hai nguyên tắc: không sử dụng phương tiện giao thông để tiến về phía trước và không trở về nhà cho đến khi hoàn thành chuyến đi.

Kế hoạch 12 năm và chặng đường kéo dài gần 3 thập kỷ

Ban đầu, Bushby dự kiến mất 12 năm để hoàn thành hành trình dài khoảng 50.000-58.000 km. Tuy nhiên, những trở ngại về địa chính trị, thị thực, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đại dịch Covid-19 khiến chuyến đi kéo dài gần ba thập kỷ.

Ông ước tính chỉ có khoảng 15 năm thực sự di chuyển, phần thời gian còn lại chủ yếu dành để chờ cấp phép và giải quyết thủ tục nhập cảnh tại Mexico, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác.

Ông Karl Bushby gặp lại mẹ sau thời gian dài. Ảnh: X/24_morelos

Trên đường đi, Bushby đối mặt nhiều tình huống nguy hiểm. Ông băng qua khu rừng Darién Gap dài khoảng 97 km giữa Colombia và Panama, nơi hoạt động của các nhóm vũ trang khiến hành trình đặc biệt nguy hiểm. Sau đó, ông bị giam 18 ngày tại Panama vì vô tình đi vào khu vực biên giới cấm mà chưa có thị thực.

Tháng 3/2006, Bushby cùng nhà phiêu lưu người Mỹ gốc Pháp Dimitri Kieffer đi bộ vượt eo biển Bering đóng băng, nối Alaska với Siberia. Hai người phải vượt quãng đường khoảng 240 km trên băng tuyết, đối mặt với nguy cơ rơi xuống vùng nước có nhiệt độ âm 30 độ C và chạm trán một con gấu Bắc Cực.

Sau khi đặt chân lên lãnh thổ Nga, họ bị lực lượng biên phòng giữ lại và đe dọa cấm nhập cảnh, trước khi được giải quyết nhờ sự can thiệp ngoại giao.

Hành trình qua Nga tiếp tục bị gián đoạn do những quy định nghiêm ngặt về thị thực. Năm 2012, chính quyền nước này từ chối gia hạn giấy phép lưu trú cho Bushby, sau đó áp lệnh cấm nhập cảnh 5 năm. Để phản đối quyết định, năm 2013, ông thực hiện chuyến đi bộ dài hơn 4.800 km từ Los Angeles đến Đại sứ quán Nga tại Washington. Nỗ lực này giúp ông được cấp phép trở lại Nga.

Sau đó, Bushby tiếp tục đi qua Mông Cổ, Trung Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan. Tháng 8/2024, nhằm tránh các khu vực xung đột mà không phải sử dụng tàu hay máy bay, ông cùng đồng đội Angela Maxwell và hai vận động viên Azerbaijan bơi suốt 31 ngày, vượt quãng đường 288 km qua biển Caspian.

Ngày 2/5/2025, Bushby băng qua cầu Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính thức trở lại châu Âu. Tuy nhiên, những quy định về thời hạn lưu trú tại khu vực Schengen sau khi Anh rời Liên minh châu Âu tiếp tục gây khó khăn cho hành trình.

Karl Bushby bắt đầu hành trình cách đây gần 3 thập kỳ. Ảnh: X/KitAjans

Sau khi bị từ chối đi qua đường hầm dưới eo biển Manche vì lý do an toàn, Bushby được Chính phủ Pháp cấp phép đặc biệt để bơi qua eo biển Anh. Ngày 5/10/2026, ông hoàn thành chặng bơi dài khoảng 34 km, đặt chân lên bãi biển Shakespeare ở Dover, Anh. Từ đây, ông tiếp tục đi bộ về phía bắc để trở về Hull.

Cuộc đoàn tụ sau 28 năm chờ đợi

Ngày 2/11, hàng trăm người dân và phóng viên tập trung tại Quảng trường Queen Victoria ở trung tâm Hull để chào đón nhà thám hiểm. Đẩy chiếc xe kéo chở đồ đạc cùng lốp dự phòng, Bushby không giấu được sự ngạc nhiên trước màn đón tiếp.

"Tôi chắc chắn chưa bao giờ có một sự đón tiếp trở về nhà nào như thế này... Điều này hoàn toàn điên rồ", ông nói. Nhà thám hiểm cũng hài hước gửi lời xin lỗi người dân: "Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ đợi – cũng đã một thời gian dài rồi".

Nhà thám hiểm khẳng định bản thân không làm nên kỷ lục này một mình: "Sự tốt bụng của những người lạ, từ các cá nhân đến các quốc gia, đã đưa tôi trở lại nơi này. Đã có một đội ngũ hỗ trợ lớn nhất đồng hành cùng tôi, đó chính là Trái Đất".

Sau buổi lễ, Bushby tiếp tục đi bộ khoảng 4,8 km đến ngôi nhà thời thơ ấu tại khu Sutton Park để gặp mẹ, bà Angela, 75 tuổi, sau một thập kỷ xa cách. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong nước mắt và những lời trò chuyện giản dị.

"Mẹ thay đổi một chút rồi", Bushby nói khi ôm mẹ. Bà Angela đáp: "Mẹ già rồi". Buổi đoàn tụ còn có sự góp mặt của con trai ông, Adam, 36 tuổi, và cô cháu gái 12 tuổi mà Bushby lần đầu gặp mặt.