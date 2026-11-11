Người đàn ông đang dọn vườn thì đào trúng vật giống sắt gỉ, kiểm tra mới giật mình khi biết giá trị của 'kho báu' này

Theo The Local Denmark, phát hiện diễn ra tại Rebild, miền bắc Đan Mạch. Chủ nhà đang nhổ cỏ, loại bỏ đá và sỏi để làm phẳng mặt đất trước khi lát sân. Sau khoảng 30 phút làm việc, dụng cụ của ông chạm phải một vật cứng dưới đất và phát ra âm thanh khác thường.

Ban đầu, người đàn ông nghĩ đó là đoạn dây sắt gỉ hoặc mảnh kim loại cũ bị chôn vùi. Khi gạt đất để nhìn kỹ, ông nhận ra vật thể có hình dạng khác lạ. Kiểm tra xung quanh, ông tiếp tục tìm thấy những món đồ giống trang sức, tiền xu và các thanh kim loại nhỏ nằm gần nhau.

Số lượng đồ vật khiến chủ nhà nghi ngờ và liên hệ giới chuyên môn. Theo CNN, người đàn ông muốn giữ kín danh tính. Ông kể việc dọn vườn vốn chỉ là công việc nặng nhọc thường ngày, nhưng cuối cùng lại mang đến bất ngờ lớn nhất cuộc đời.

Người đàn ông bất ngờ phát hiện những vật thể kim loại có hình dạng kỳ lạ. Ảnh: PS

Theo Live Science, các chuyên gia xác định đây là kho bạc thời Viking được chôn vào khoảng thế kỷ X. Gần 700 hiện vật và mảnh hiện vật có tổng trọng lượng khoảng 18,5 kg, trở thành kho bạc Viking lớn nhất từng được phát hiện tại Đan Mạch xét theo trọng lượng.

Bên trong có thỏi bạc, vòng đeo tay, đồ trang sức, những mảnh bạc cắt nhỏ và 47 đồng tiền nguyên vẹn hoặc không còn đầy đủ. Một món đồ nhỏ mang hình búa của thần Thor, vị thần sấm sét trong thần thoại Bắc Âu, được các nhà nghiên cứu chú ý vì có thể phản ánh tín ngưỡng của người sở hữu.

Theo The Art Newspaper, số hiện vật ban đầu được cất trong một chiếc bình đất nung. Khoảng 320 món, nặng tổng cộng 6,4 kg, vẫn nằm trong bình khi được tìm thấy. Phần còn lại phân tán ra lớp đất xung quanh. Danh tính người chôn giấu kho bạc hiện vẫn chưa được xác định.

Trước phát hiện này, kho báu Terslev, nặng khoảng 6,5 kg, từng giữ kỷ lục tại Đan Mạch. Kho bạc tìm thấy ở Rebild nặng gần gấp 3 lần, đồng thời mang lại thêm dữ liệu về cách cư dân thời Viking tích trữ và sử dụng tài sản.

Bạc khi ấy vừa được chế tác thành trang sức, vừa dùng trong trao đổi hàng hóa. Các thỏi bạc và mảnh bạc thường được cân theo trọng lượng để thanh toán. Vì thế, ngay cả những mảnh kim loại có hình dạng đơn giản cũng mang giá trị kinh tế đối với người sử dụng.

Những hiện vật bằng bạc có niên đại hơn 1.000 năm tuổi. Ảnh: PS

Theo Smithsonian Magazine, tiền trong kho báu đến từ nhiều khu vực, trong đó có Anh và thế giới Hồi giáo. Hai đồng tiền Anglo-Saxon được đúc dưới thời vua Edward the Elder, người trị vì từ năm 899 đến năm 924. Chúng là dấu vết về mạng lưới giao thương kết nối Bắc Âu với những vùng đất cách xa hàng nghìn kilômét.

Trên một thỏi bạc còn có dòng chữ rune mà chuyên gia cho rằng có thể đọc là “hutu”. Ý nghĩa chính xác của dòng chữ chưa được làm rõ. Các nhà nghiên cứu nhận định đây có thể là tên riêng hoặc dấu hiệu nhận biết chủ sở hữu, qua đó mở ra hướng tìm hiểu nguồn gốc kho bạc.

Nhà khảo cổ Torben Sarauw, phụ trách di sản văn hóa tại Bảo tàng Bắc Jutland, đánh giá phát hiện có ý nghĩa đặc biệt với nghiên cứu kinh tế thời Viking. Thời điểm kho bạc được chôn cũng trùng giai đoạn Đan Mạch có những biến đổi về chính trị, tôn giáo, khi Kitô giáo dần lan rộng tại Scandinavia.

Sự hiện diện của vật phẩm gắn với tín ngưỡng Bắc Âu bên cạnh tiền từ nhiều nền văn hóa cung cấp thêm dữ liệu về xã hội thời kỳ này. Các hiện vật sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bảo quản. Bảo tàng Bắc Jutland bày tỏ mong muốn trưng bày kho bạc tại Bảo tàng Viking Fyrkat.