Người đàn ông đặc biệt bên Tăng Thanh Hà suốt 18 năm, từng là nam thần màn ảnh Việt giờ có cuộc sống ra sao?

Mới đây, diễn viên Lương Mạnh Hải chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật bên Tăng Thanh Hà trong không gian nhà riêng ấm cúng. Sau khi hoàn thành lịch quay phim, nam diễn viên được cô bạn thân mời đến chung vui. Không tổ chức tiệc cầu kỳ, Tăng Thanh Hà chuẩn bị một chiếc bánh kem với dòng chữ "Happy birthday anh", cùng người bạn lâu năm lưu lại những khoảnh khắc giản dị.

Trên trang cá nhân, Lương Mạnh Hải bày tỏ sự trân trọng dành cho nữ diễn viên khi nhắc đến những người đã góp phần làm nên thanh xuân đáng nhớ của mình. Những hình ảnh cả hai vui vẻ bên nhau nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người từng yêu mến cặp Trúc - Bảo Nam trong bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc.

Đáng chú ý, dù đã gần hai thập kỷ trôi qua, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi. Cả hai cùng sinh vào tháng 10, thường xuyên nhớ đến sinh nhật của nhau và dành những lời chúc trong các dịp đặc biệt. Năm 2024, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ hình ảnh đón sinh nhật cùng đàn anh, bày tỏ sự trân trọng đối với tình bạn đã đồng hành qua nhiều năm.

Tình bạn 18 năm của cặp đôi từng gây sốt màn ảnh Việt

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải trở nên thân thiết khi cùng tham gia bộ phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, phát sóng năm 2008. Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trúc, cô gái mồ côi kiếm sống bằng nghề bán sách dạo, còn Lương Mạnh Hải hóa thân thành Bảo Nam, chàng công tử nhà giàu ham chơi, phải tự lập sau khi bị gia đình đuổi khỏi nhà.

Chuyện tình giữa cô gái bán sách mạnh mẽ và chàng thiếu gia vụng về nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Sự kết hợp ăn ý giúp cả hai trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh nổi bật thời điểm đó. Một năm sau, họ tiếp tục đóng chung trong phim điện ảnh Đẹp từng cen-ti-mét.

Dù không còn thường xuyên hợp tác trên màn ảnh, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải vẫn giữ liên lạc, gặp gỡ và chia sẻ những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống. Tháng 8/2026, cả hai cùng xuất hiện tại buổi công chiếu phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh. Tại đây, họ có dịp hội ngộ nghệ sĩ Tùng Yuki, người từng đóng vai cha của Bảo Nam trong Bỗng dưng muốn khóc.

Khoảnh khắc ba diễn viên gặp lại nhau sau 18 năm gợi nhiều hoài niệm cho khán giả. Không ít người bày tỏ mong muốn Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tiếp tục tái hợp trong một dự án phim mới.

Trước sự chờ đợi này, Lương Mạnh Hải từng khẳng định sẽ không có phần 2 của Bỗng dưng muốn khóc. Tuy nhiên, anh vẫn hy vọng có cơ hội cùng Tăng Thanh Hà xuất hiện trong một dự án khác trong tương lai.

Sau 18 năm, cuộc sống của Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải thay đổi thế nào?

Sau thành công của Bỗng dưng muốn khóc, Tăng Thanh Hà tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh trước khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012. Nữ diễn viên dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh.

Sau 13 năm vắng bóng màn ảnh, Tăng Thanh Hà xác nhận trở lại điện ảnh với vai Nam Phương Hoàng hậu trong bộ phim Hoàng hậu cuối cùng, dự kiến ra mắt vào tháng 3/2027. Nữ diễn viên cho biết những trải nghiệm trong cuộc sống gia đình, công việc và hành trình làm mẹ giúp cô có thêm chiều sâu cảm xúc khi trở lại diễn xuất.

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ vẻ ngoài thanh lịch, phong cách sống kín tiếng và hình ảnh gia đình hạnh phúc. Dù không còn xuất hiện dày đặc trong các dự án giải trí, cô vẫn là gương mặt được khán giả yêu mến.

Trong khi đó, Lương Mạnh Hải từng tham gia nhiều bộ phim như Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn trước khi chuyển hướng sang công việc đạo diễn, sản xuất và các hoạt động phía sau máy quay.

Những năm gần đây, nam diễn viên ít tham gia các dự án phim ảnh và không thường xuyên xuất hiện tại sự kiện giải trí. Trên mạng xã hội, anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân, những chuyến du lịch và các video trò chuyện với khán giả.

Sau 18 năm kể từ khi Bỗng dưng muốn khóc lên sóng, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải đã lựa chọn những con đường khác nhau trong cuộc sống và sự nghiệp. Tuy nhiên, tình bạn bền chặt của hai nghệ sĩ vẫn được duy trì, khiến mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau đều gợi nhớ về một trong những cặp đôi đáng nhớ của màn ảnh Việt.