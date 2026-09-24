Người đàn ông cưới mối tình đầu sau nhiều năm xa cách, câu chuyện phía sau gây bất ngờ

Có những mối tình tưởng đã khép lại theo năm tháng, nhưng chỉ cần một lần gặp lại, những cảm xúc tưởng như đã ngủ quên lại bất ngờ trở về. Câu chuyện của một người đàn ông 41 tuổi ở Hà Bắc (Trung Quốc) và mối tình đầu khiến nhiều người xúc động bởi sau nhiều năm, họ cuối cùng vẫn tìm được đường trở về bên nhau.

Theo câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, người đàn ông và bạn gái từng là bạn học đại học. Khi ấy, họ được xem là một cặp đôi đẹp: chàng trai có năng lực, cô gái xinh đẹp, cả hai có tình cảm sâu sắc dành cho nhau.

Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, cuộc sống thực tế khiến họ phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. Định hướng tương lai khác nhau, cộng thêm áp lực từ gia đình, cuối cùng cả hai quyết định chia tay.

Người con gái nghe theo sự sắp đặt của gia đình và kết hôn với một người khác. Trong khi đó, chàng trai lựa chọn tập trung cho sự nghiệp, hy vọng có thể gây dựng được cuộc sống mà mình mong muốn. Những năm tháng sau đó không hề dễ dàng. Anh trải qua nhiều thất bại, nhiều lần phải bắt đầu lại. Dù vậy, mỗi khi đêm xuống, ký ức về mối tình đầu vẫn thỉnh thoảng trở về.

Ở một nơi khác, cuộc hôn nhân của cô gái cũng không mang đến hạnh phúc như kỳ vọng. Người phụ nữ dần nhận ra mình đang sống trong một mối quan hệ thiếu sự đồng cảm và yêu thương.

Sau nhiều năm chịu đựng, cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân và bắt đầu lại cuộc sống.

Nhiều năm sau ngày chia tay, một buổi họp lớp đã đưa họ trở lại trước mặt nhau. Những người bạn cũ cùng ngồi lại, nhắc về những kỷ niệm thời sinh viên. Giữa không khí vui vẻ ấy, ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau.

Một người bất ngờ, một người thoáng ngượng ngùng. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ấy dường như cũng đủ để cả hai nhận ra những cảm xúc năm nào vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Khi biết người con gái năm xưa đã ly hôn, người đàn ông quyết định một lần nữa theo đuổi cô. Anh chủ động liên lạc, hỏi han cuộc sống của cô và cùng cô trở lại những địa điểm từng gắn với ký ức thời sinh viên. Qua từng cuộc trò chuyện, những khoảng cách của nhiều năm dần được xóa bỏ.

Ban đầu, người phụ nữ không muốn bắt đầu lại. Cô cho rằng mình đã từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, trong khi người đàn ông vẫn độc thân và có thể tìm một người phù hợp hơn.

Nhưng sự chân thành và kiên trì của anh cuối cùng đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. Cả hai quyết định cho nhau thêm một cơ hội.

Khi bàn chuyện kết hôn, người phụ nữ đề nghị tổ chức đám cưới tại quê nhà của người đàn ông. Với cô, đó là nơi câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu, vì vậy cô muốn nơi ấy cũng trở thành điểm khởi đầu cho cuộc sống mới của cả hai.

Nghe lời đề nghị ấy, người đàn ông nắm chặt tay cô và nói rằng anh sẽ tôn trọng quyết định của cô.

Trong ngày cưới, cô dâu U40 xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp và rạng rỡ. Chú rể 41 tuổi cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi cuối cùng có thể đứng bên cạnh người con gái từng đánh mất nhiều năm trước.

Ánh mắt họ dành cho nhau khiến những người có mặt tại đám cưới cảm nhận được sự gắn bó đặc biệt. Họ từng có tuổi trẻ bên nhau, từng chia xa, trải qua những cuộc đời riêng rồi lại tìm thấy nhau ở một thời điểm khác.

Sau lễ cưới, người đàn ông xúc động nói rằng anh tiếc vì đã để cô phải chờ đợi quá lâu. Điều khiến anh hạnh phúc là dù thời gian đã trôi qua, tình cảm giữa hai người dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Người phụ nữ cũng chia sẻ rằng rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng điều quan trọng nhất là hiện tại họ đã có thể trở về bên nhau. Sau khi kết hôn, người đàn ông bày tỏ mong muốn hai vợ chồng có một đứa con để gia đình thêm trọn vẹn và lưu giữ tình yêu của họ. Người vợ thừa nhận bản thân có áp lực trước mong muốn này, nhưng vẫn cho biết cô sẵn sàng cố gắng.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều bình luận.

Một bộ phận cư dân mạng xúc động trước hành trình của cặp đôi. Với họ, việc hai người từng chia tay vì hoàn cảnh nhưng nhiều năm sau vẫn có thể gặp lại, yêu nhau và kết hôn là một cái kết đẹp. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến đặt câu hỏi về việc hai người đều đã ở độ tuổi 40 và liệu họ có nên tiếp tục đặt nặng chuyện sinh con hay không. Một số bình luận thậm chí nghi ngờ khả năng sinh con ở độ tuổi này.

Những tranh luận ấy cho thấy câu chuyện tình yêu của cặp đôi đã chạm đến một vấn đề được nhiều người quan tâm: liệu hạnh phúc ở tuổi trưởng thành có nhất thiết phải tuân theo những khuôn mẫu quen thuộc?

Thực tế, chuyện kết hôn, sinh con hay lựa chọn cuộc sống như thế nào vẫn là quyết định riêng của mỗi người. Điều quan trọng nhất là cả hai hiểu rõ mong muốn của mình và cùng chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.

Sau nhiều năm xa cách, người đàn ông và người phụ nữ cuối cùng đã có thể đứng cạnh nhau một lần nữa. Mối tình từng dang dở của tuổi trẻ nay được viết tiếp bằng một cuộc hôn nhân khi cả hai đã trưởng thành và có nhiều trải nghiệm hơn.

Có lẽ điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện này không nằm ở việc họ kết hôn ở tuổi 40 hay mong muốn có con, mà ở chỗ sau rất nhiều năm, cả hai vẫn đủ can đảm để cho tình yêu một cơ hội khác. Bởi đôi khi, một mối tình không kết thúc ở thời điểm hai người chia tay. Có những câu chuyện phải đi qua rất nhiều vòng quanh của cuộc đời mới tìm được cái kết mà những người trong cuộc từng mong muốn.