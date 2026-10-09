Người đàn ông cùng 6 con bí mật đào sâu hơn 15m dưới căn nhà suốt hơn 20 năm, tạo nên công trình 'độc lạ' khó tin

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà tại Reading, Anh, không có dấu hiệu đặc biệt. Tuy nhiên, bên dưới công trình là mạng lưới đường hầm, phòng chứa đồ và nhiều không gian ngầm được xây dựng suốt hơn 2 thập kỷ.

Chủ nhân của dự án là Tony Deane, 1 kỹ sư xây dựng. Từ những năm 1980, ông bắt đầu mở rộng hệ thống bên dưới căn nhà với sự hỗ trợ của 6 người con.

Phần lớn quá trình đào đất được gia đình thực hiện thủ công. Các thành viên chỉ sử dụng những dụng cụ đơn giản như xẻng, xô và xe cút kít để đào, thu gom rồi đưa đất đá ra ngoài.

Nhìn bên ngoài ngôi nhà chẳng có gì khác lạ. Ảnh: BTG Eddisons Property Auctions

Qua nhiều năm, công trình phát triển thành hệ thống ngầm rộng hơn 120m², trải qua 4 tầng và đạt độ sâu trên 15 m. Bên trong gồm những đoạn đường hầm nối liền với các phòng chứa đồ cùng nhiều khu vực khác.

Để hỗ trợ việc vận chuyển vật liệu, ông Deane tự xây dựng 1 tuyến đường sắt nhỏ dưới lòng đất. Hệ thống này được dùng để đưa lượng đất đá đào được ra khỏi những khu vực nằm sâu bên trong.

Gia đình còn lắp đặt 1 thang nâng hàng có sức chứa 1 tấn. Thiết bị giúp quá trình chuyển vật liệu từ dưới hầm lên mặt đất thuận tiện hơn so với việc chỉ dùng sức người.

Khu hầm còn có nhiều chi tiết khiến công trình được ví như 1 căn cứ bí mật. Lối vào của 1 căn phòng được che giấu bên dưới mô hình tên lửa cao khoảng 7m.

Đường hầm bí mật bên dưới lòng đất. Ảnh: BTG Eddisons Property Auctions

Ý tưởng tạo không gian dưới lòng đất của gia đình Deane thực tế xuất hiện từ những năm 1960. Khi đó, họ từng xây các phòng thay đồ ngầm bên cạnh hồ bơi. Sau này, công trình tiếp tục được mở rộng thành mạng lưới phức tạp như hiện nay.

Điều đáng chú ý là sự tồn tại của hệ thống hầm được giữ kín trong nhiều thập kỷ. Ngay cả những người hàng xóm sống quanh ngôi nhà cũng gần như không biết bên dưới có 1 công trình quy mô lớn.

Richard Worrall, đấu giá viên thuộc BTG Eddisons Property Auctions, cho biết ông chưa từng thấy bất kỳ công trình nào tương tự trong nhiều năm làm nghề. Ông gọi đây là dự án gia đình “độc nhất vô nhị”.

Ngôi nhà cùng hệ thống hầm hiện được chào bán với giá 300.000 bảng Anh, tương đương hơn 10,3 tỷ đồng. Theo ông Worrall, phần không gian ngầm có thể được sử dụng làm kho chứa an toàn, hầm trú ẩn hoặc khu vực dự phòng trong những tình huống khẩn cấp.