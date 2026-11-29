Diễn viên Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Sau khoảng thời gian sống kín tiếng vì biến cố cá nhân, nữ diễn viên mới đây có động thái đáng chú ý khi trở lại hoạt động giải trí.

Cụ thể, Phương Oanh vừa tái xuất tại một sự kiện thời trang khi đảm nhận vai trò vedette trong chương trình của nhà thiết kế Lê Minh Ngọc. Xuất hiện trên sàn diễn, nữ diễn viên thu hút sự chú ý với diện mạo quyến rũ, mặn mà. Thần thái tự tin cùng phong cách trình diễn của cô nhận được sự quan tâm từ truyền thông và khán giả.

Phương Oanh tái xuất khi đảm nhận vai trò vedette tại một show thời trang.

Sau khi chương trình khép lại, Phương Oanh đã có những chia sẻ thể hiện niềm hạnh phúc và xúc động. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu thương, đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, nhà thiết kế Lê Minh Ngọc để lại bình luận ngắn gọn: "I love you" (Tôi yêu bạn).

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là lời bày tỏ tình cảm công khai dành cho Phương Oanh trong thời điểm cô vừa trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, đây được hiểu là lời yêu mến, trân trọng của nhà thiết kế dành cho nữ diễn viên sau khi cả hai có dịp hợp tác trong chương trình thời trang.

Đáp lại, Phương Oanh cũng gửi lời cảm ơn và bày tỏ tình cảm dành cho Lê Minh Ngọc. Nữ diễn viên trân trọng sự tin tưởng của nhà thiết kế khi giao cho cô vị trí vedette, một vai trò đặc biệt trong chương trình. Màn tương tác thân thiết giữa hai người nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận từ khán giả.

Lê Minh Ngọc là một trong những người góp phần tạo cơ hội để Phương Oanh trở lại với không khí của các sự kiện giải trí sau khoảng thời gian nhiều biến động. Việc được nhà thiết kế tin tưởng giao vị trí vedette cũng cho thấy cô vẫn nhận được sự quan tâm và tình cảm từ những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Nhà thiết kế Lê Minh Ngọc công khai bày tỏ sự yêu mến dành cho Phương Oanh.

Phương Oanh từng là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích qua các bộ phim như Quỳnh Búp Bê, Ngược Chiều Nước Mắt, Lặng Yên Dưới Vực Sâu và Hương Vị Tình Thân. Đặc biệt, vai Nam trong Hương Vị Tình Thân giúp tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Cô được đánh giá có khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, từ những nhân vật có số phận éo le đến hình tượng phụ nữ hiện đại, cá tính.

Bên cạnh diễn xuất, Phương Oanh cũng từng thử sức với nhiều hoạt động nghệ thuật và nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật. Bởi vậy, màn tái xuất trên sàn diễn thời trang lần này được xem là động thái đáng chú ý sau quãng thời gian cô gần như vắng bóng khỏi các sự kiện của làng giải trí Việt.

Nhiều tháng qua, Phương Oanh kín tiếng và gần như không xuất hiện ở các sự kiện của showbiz.

Gần đây Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc bên con trong chuyến đi Hàn Quốc.

Dù chưa có chia sẻ cụ thể về những dự định tiếp theo, những hình ảnh mới nhất của Phương Oanh vẫn khiến nhiều khán giả quan tâm. Người hâm mộ kỳ vọng nữ diễn viên sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn với các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là những dự án phim truyền hình mới trong thời gian tới.