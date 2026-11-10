Người đàn ông có tên trong giấy báo tử bất ngờ trở về sau gần 50 năm lưu lạc

Sau gần 50 năm mất liên lạc với gia đình, ông Vũ Văn Sự bất ngờ trở về quê hương, đoàn tụ với người thân. Trước đó, gia đình từng nhận giấy báo tử và Bằng “Tổ quốc ghi công”, tin rằng ông đã hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Theo tin từ Phòng An ninh nội địa - Công an TP Đà Nẵng, ông Vũ Văn Sự, sinh năm 1958, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia trong giai đoạn 1978-1981. Đến năm 1985, gia đình nhận được giấy báo tử cùng Bằng “Tổ quốc ghi công”. Từ đó, người thân tin rằng ông đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xa xứ.

Sự ra đi của ông để lại nỗi đau và khoảng trống lớn trong gia đình. Suốt nhiều năm, người thân mang theo niềm thương nhớ, tin rằng người con, người anh của mình không còn cơ hội trở về.

Ông Sự trở về sau gần 50 năm. Ảnh: Phòng An ninh nội địa. ↵

Tuy nhiên, sự thật lại có một diễn biến bất ngờ. Do những biến cố trong chiến tranh, ông Sự bị mất ký ức về quê hương và gia đình. Sau đó, ông được người dân cưu mang, sinh sống tại phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh dưới cái tên Võ Văn Sự, với năm sinh 1947.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ông sống với một danh tính khác, không nhớ rõ quê quán, người thân. Những ký ức về quá khứ chỉ còn lại rời rạc, khiến hành trình tìm về nguồn cội trở nên khó khăn.

Bước ngoặt xuất hiện khi những ký ức cũ dần trở lại. Ông nhớ ra tên thật của mình là Vũ Văn Sự, nhớ cha tên Luân, mẹ tên Cha và người em trai tên Khánh. Ông cũng nhớ quê nhà ở Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ – nơi mình từng sinh ra và lớn lên.

Từ những thông tin ít ỏi ấy, lực lượng Công an cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp xác minh, tìm kiếm và kết nối với gia đình. Sau nhiều nỗ lực, điều tưởng chừng không thể đã trở thành hiện thực: ông Vũ Văn Sự được trở về quê hương, đoàn tụ với người thân sau gần 50 năm xa cách.

Cuộc trở về mang ý nghĩa đặc biệt bởi trước đó, gia đình từng nhận giấy báo tử và Bằng “Tổ quốc ghi công”, tưởng rằng ông đã hy sinh. Sau gần nửa thế kỷ, người thân từng ngày mong ngóng nay có cơ hội gặp lại ông bằng xương bằng thịt.

Thời gian đã trôi qua gần 50 năm, những người thân trong gia đình cũng đã già đi, sức khỏe không còn như trước. Bao mùa xuân, bao dịp sum họp từng vắng bóng ông, nay được nối lại bằng cuộc đoàn tụ đầy xúc động.

Sau khi ông trở về, Công an phường Vân Phú đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, thu hồi và hủy giấy báo tử cùng Bằng “Tổ quốc ghi công” đã cấp trước đây. Đồng thời, các đơn vị thực hiện khôi phục giấy khai sinh, đăng ký thường trú và hỗ trợ cấp căn cước công dân để ông được xác lập lại đúng danh tính.

Như vậy, sau nhiều thập kỷ sống dưới một cái tên và năm sinh khác, ông Vũ Văn Sự đã được khôi phục giấy tờ nhân thân, trở về với tên tuổi và quê hương của mình.

Câu chuyện của ông Sự là cuộc đoàn tụ đặc biệt sau những biến cố nghiệt ngã của chiến tranh. Đằng sau một giấy báo tử là nỗi đau kéo dài của cả gia đình; đằng sau một cuộc trở về là hành trình tìm kiếm, xác minh và kết nối đầy ý nghĩa.

Gần 50 năm có thể làm thay đổi cuộc đời mỗi người, nhưng tình thân và cội nguồn vẫn luôn là điều thiêng liêng. Sự trở về của ông Vũ Văn Sự không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình mà còn khiến nhiều người xúc động trước giá trị của tình thân và khát vọng tìm lại nguồn cội.