Một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines từ San Diego đến Chicago (Mỹ) đã buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Phoenix sau khi một người đàn ông có hành vi gây rối, thậm chí tìm cách mở cửa máy bay khi đang ở trên không.

Ảnh: HG Aviation.

Theo China Express, sự việc xảy ra trên chuyến bay AA1494 vào ngày 25/11 (giờ địa phương). Theo thông tin được công bố, máy bay khởi hành từ San Diego, bang California, với điểm đến là sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago.

Khoảng một giờ sau khi cất cánh, người đàn ông bất ngờ rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía đầu máy bay và phớt lờ nhiều yêu cầu của tiếp viên về việc trở lại vị trí. Đáng chú ý, người này còn tìm cách tác động vào cửa máy bay, khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Trước hành động bất thường của nam hành khách, các thành viên phi hành đoàn cùng một số hành khách lập tức can thiệp. Hai bên xảy ra giằng co trước khi người đàn ông bị khống chế và ghì xuống sàn máy bay. Một số người còn sử dụng dây rút và băng keo để giữ chặt người này.

Ảnh: Yahoo News.

Hành khách Sean Bennett, người có mặt trên chuyến bay, sau đó đăng tải video ghi lại sự việc lên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy nhiều người cùng vây quanh, khống chế người đàn ông này trong khi các tiếp viên cũng tham gia xử lý tình huống.

Do lo ngại sự việc ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay, cơ trưởng quyết định thay đổi lộ trình, cho máy bay chuyển hướng đến sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor, bang Arizona. Máy bay hạ cánh an toàn vào khoảng 1 giờ sáng 26/11.

Sau khi máy bay tiếp đất, lực lượng chức năng lên khoang và đưa người đàn ông rời khỏi máy bay. Theo cảnh sát Phoenix, người này bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Những hành khách còn lại cùng các thành viên phi hành đoàn không bị thương.

Đại diện American Airlines xác nhận chuyến bay AA1494 phải chuyển hướng do sự cố hành khách gây rối. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, máy bay tiếp tục hành trình đến Chicago và hạ cánh tại sân bay quốc tế O'Hare vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng cùng ngày.

Hiện cảnh sát Phoenix cho biết chưa bắt giữ nam hành khách. Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã được thông báo về vụ việc và tiến hành điều tra. Việc người đàn ông có phải đối mặt với cáo buộc hình sự hay không vẫn chưa được xác định.