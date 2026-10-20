Người đàn ông chôn chân dưới con đường mới đổ bê tông, biết lý do người cảm thông người chê trách

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một người đàn ông.

Theo đó, người đàn ông dắt theo xe máy và chôn chân dưới đoạn đường vừa mới đổ bê tông. Ở đoạn đường mà người này đi qua, bê tông vừa được là phẳng nay đã nham nhở, hỗn độn.

Sau một hồi bước đi, người đàn ông không thể bước đi nữa và đành chôn chân dưới bê tông. Chứng kiến cảnh này, những người dân xung quanh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Người dân ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của người đàn ông. Ảnh cắt từ clip

Theo dân tình, qua những biểu hiện của người này có thể thấy anh ta dường như say rượu nên mất ý thức. Do đó, anh ta mới đi vào đoạn đường mới đổ bê tông. Hơn nữa, người này đi đứng không vững, loạng choạng giống người say rượu. Chính tình trạng này của người đàn ông đã khiến dân tình tranh luận dữ dội. Có người chê trách, nhưng cũng có người cảm thông vì "không nên trách người say".

Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận định sự việc cũng là lời nhắc nhở về việc sử dụng rượu bia, bởi chỉ một phút thiếu tỉnh táo cũng có thể dẫn đến những tình huống khó xử, gây phiền toái cho bản thân và những người xung quanh.