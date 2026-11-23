Anh Vương, 30 tuổi, hiện làm việc tại một công ty nước ngoài ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Cuối tháng 4/2026, anh quyết định trả lại căn nhà đang thuê, chuyển sang sống trên chiếc SUV đã được cải tạo thành "nhà di động", trang HK01 đưa tin.

Theo chia sẻ, mỗi tuần anh có thể làm việc tại nhà từ 2-3 ngày và chỉ phải đến văn phòng khoảng 8-10 lần mỗi tháng. Như vậy, anh có tới 22 ngày không cần ở lại Thành Đô. Việc tiếp tục thuê nhà, thậm chí thuê chung với người khác, trở nên không thực sự cần thiết. Trong khi đó, vợ anh cũng đã chuyển sang làm việc tại nhà hoàn toàn.

Người đàn ông có không gian sống đặc biệt trên xe hơi sau khi cải tạo. Ảnh: HK01

Ý tưởng sống trên ô tô xuất hiện từ một trải nghiệm cá nhân. Năm trước, khi gia đình có người thân qua đời, trong thời gian túc trực chịu tang, anh từng ngủ qua đêm trên xe. Tuy nhiên, việc nằm ngủ trên ghế ô tô không thoải mái khiến anh nghĩ đến chuyện cải tạo phương tiện thành nơi nghỉ ngơi.

Anh khẳng định đây không phải quyết định bộc phát sau khi xem những video về lối sống trên ô tô trên mạng xã hội, mà là lựa chọn được cân nhắc dựa trên tính chất công việc, điều kiện sinh hoạt và tính cách của bản thân.

Chiếc xe anh Vương sử dụng là SUV chạy xăng nên việc cải tạo gặp nhiều khó khăn hơn so với xe điện. Ban đầu, anh mua đệm ngủ, rèm che cửa kính để bảo đảm sự riêng tư, đồng thời xử lý thêm phần cửa kính giữa và kính phía sau. Sau đó, anh trang bị trạm sạc điện di động để phục vụ sinh hoạt.

Vào mùa hè, anh sử dụng quạt điện và quạt thông gió gắn trên ô tô. Sau đó, vợ mua tặng anh một chiếc điều hòa di động. Khi mùa đông đến, anh thay lớp che cửa kính bằng vật liệu phủ nhung có khả năng cách nhiệt. Nhờ vậy, khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 12 độ C, nhiệt độ trong xe có thể duy trì ở mức 18 độ C. Những ngày lạnh hơn, anh sử dụng thêm chăn điện hoặc bật chế độ sưởi của điều hòa.

Tổng chi phí cải tạo chiếc xe khoảng 7.000 NDT (tương đương 27 triệu đồng). Trong đó, riêng điều hòa di động và trạm sạc điện đã tiêu tốn khoảng 6.000 NDT, tương đương 23,2 triệu đồng.

Không gian bên trong xe được bố trí khá linh hoạt. Anh gập hàng ghế sau xuống làm giường ngủ, phần diện tích hẹp hơn được tận dụng thành một "phòng khách" nhỏ với bàn gấp, đèn trang trí và máy chiếu.

Nhờ cách sắp xếp này, chiếc SUV không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn trở thành không gian ăn uống, xem phim và giải trí.

Hiện tại, những khoản chi lớn nhất của anh là phí đỗ xe, tiền xăng cho các chuyến đi về quê và phí đường cao tốc.

Để duy trì sinh hoạt hằng ngày, anh Vương tận dụng tối đa các tiện ích sẵn có. Phần lớn thời gian, xe được đỗ trong khuôn viên công ty. Nhờ chính sách ưu đãi dành cho nhân viên, phí gửi xe chỉ khoảng 12NDT/ngày (tương đương 46.400 đồng)

Công ty có sẵn nước nóng nên anh có thể giải quyết những nhu cầu vệ sinh cơ bản như rửa mặt, đánh răng và gội đầu. Riêng việc tắm rửa, anh đến phòng tập thể hình, trả 20 NDT (khoảng 77.300 đồng) để vừa tập luyện vừa sử dụng phòng tắm.

Quần áo được anh mang về quê giặt, còn rác thải sinh hoạt được thu gom vào túi riêng. Dù đã cố gắng bố trí đầy đủ tiện nghi, cuộc sống trên ô tô vẫn có không ít bất tiện. Do sử dụng xe chạy xăng, anh phải hạ cửa kính để thông gió, khiến khả năng cách âm giảm đáng kể.

Có lần, khi ngủ qua đêm tại công viên, tiếng xe cộ qua lại khiến anh bị ảnh hưởng giấc ngủ. Anh đang cân nhắc lắp thêm quạt thông gió để cải thiện khả năng lưu thông không khí trong xe.

Mùa hè là khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng anh cho biết mình đã dần thích nghi. Theo anh Vương, lợi ích lớn nhất của cuộc sống trên ô tô là tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Những ngày làm việc tại văn phòng, nếu bắt đầu lúc 9h sáng, anh có thể ngủ đến 8h 40 phút, sau đó chỉ cần đi bộ vài bước là đến nơi làm việc.

Về vấn đề an toàn, anh không quá lo lắng khi ngủ trên xe tại khu vực quen thuộc. Tuy nhiên, anh thừa nhận nếu ở một thành phố xa lạ hoặc ngủ tại nơi hoang vắng thì mọi chuyện sẽ khác.

Anh Vương cho biết việc chia sẻ câu chuyện lên mạng chỉ nhằm ghi lại trải nghiệm cá nhân, không phải để quảng bá hay khuyến khích lối sống này.

Hiện tại, anh cảm thấy cuộc sống đã đạt được trạng thái lý tưởng mong muốn. Nếu tính chất công việc không thay đổi, anh dự định tiếp tục duy trì cách sinh hoạt đặc biệt này.