Người đàn ông 'chết trân' khi quả dừa rơi xuống, xem kỹ camera mới biết lý do đằng sau

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại một tình huống khá hy hữu xảy ra trước sân nhà của một người đàn ông. Theo hình ảnh từ camera an ninh, người đàn ông cẩn thận mang chiếc lồng chim ra phía trước nhà để ngắm nghía. Sau đó, anh treo lồng lên một thanh sắt rồi quay lưng, định đi vào trong nhà.

(Video ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của người đàn ông khi vừa treo lồng chim lên)

Thế nhưng, chỉ vài giây sau khi người đàn ông vừa rời đi, một quả dừa khô từ trên cao bất ngờ rơi xuống. Cú rơi mạnh khiến quả dừa đập trúng chiếc lồng chim. Khung lồng bằng gỗ không chịu được lực tác động nên bị bung ra. Chú chim quý bên trong nhân cơ hội này lập tức bay ra ngoài.

Nghe thấy tiếng động lớn, người đàn ông vội quay lại kiểm tra. Tuy nhiên, lúc này chiếc lồng đã bị hư hỏng còn chú chim mà anh yêu thích thì không thấy đâu.

Đứng trước cảnh tượng bất ngờ, người đàn ông dường như mất vài giây để "tiêu hóa" chuyện vừa xảy ra. Anh đứng im một lúc lâu rồi mới tiến lại gần chiếc lồng để kiểm tra.

Qủa dừa rơi xuống trúng ngay lồng chim, con chim sau đó đã bay đi mất khiến người đàn ông đứng "chết trân".

Toàn bộ diễn biến chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng được camera an ninh ghi lại trọn vẹn. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem.

Nhiều người không khỏi bật cười trước tình huống quá bất ngờ. Người đàn ông có lẽ cũng không thể ngờ rằng việc treo lồng chim trước sân lại vô tình trở thành "cú mở cửa" để chú chim được tự do bay đi theo cách chẳng ai dự đoán trước.

Bên cạnh những bình luận hài hước, một số người cho rằng đây cũng là lời nhắc nhở về việc cần chú ý đến những vật có nguy cơ rơi từ trên cao, đặc biệt khi đặt đồ đạc hoặc treo vật dụng ở khu vực ngoài trời.