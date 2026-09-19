Người đàn ông chết não hiến thận, trao cơ hội sống cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối

Kíp phẫu thuật viên thực hiện lấy thận từ người hiến chết não

Ngày 18/9, Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh cho biết vừa thực hiện thành công ca lấy - ghép thận từ nam bệnh nhân 45 tuổi bị chết não.

Người hiến tạng là anh B.C.T (45 tuổi) ở TP Quảng Ninh. Trước đó ngày 16/9, bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh trong tình trạng hôn mê sau tai nạn giao thông. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh sốc đa chấn thương nguy kịch, chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín.

Khi hy vọng cứu sống dần khép lại, gia đình anh T. phải đối diện với quyết định vô cùng khó khăn. Qua sự động viên, tư vấn của tổ tư vấn hiến tặng mô, tạng, gia đình hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến tạng cứu người và đã đồng thuận hiến tặng, mong muốn sự sống của anh được tiếp nối trong một cuộc đời mới.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh tổ chức hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đánh giá tình trạng các tạng sau sốc đa chấn thương. Trên cơ sở đó, các chuyên gia có phương án lấy và ghép thận phù hợp.

Sau hội chẩn, người bệnh H.Q.Đ. (33 tuổi, ở Quảng Yên) bị suy thận mạn giai đoạn cuối, đang chạy thận nhân tạo chu kỳ 2 năm nay đã được nhận tạng hiến.

Tối ngày 17/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh trực tiếp thực hiện phẫu thuật lấy và ghép thận, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của kíp bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau 3 giờ phẫu thuật với tinh thần tập trung cao độ, quả thận được lấy thành công và ghép cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Được biết đây là lần thứ 3 Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh triển khai hiến và ghép thận, số thận ghép tại bệnh viện đến nay là 6 trường hợp.