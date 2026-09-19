Người đàn ông chạy xồng xộc vào bên trong tiệm làm đẹp, lúc trở ra khiến ai nấy cũng kinh ngạc

Một chủ tiệm gội đầu từng chia sẻ tình huống "dở khóc dở cười" của mình khi bất ngờ gặp đoàn khách lạ. Theo đó, chủ tiệm gội đầu có việc nên vào bên trong nhà. Lúc này, tiệm gội đầu vẫn mở cửa và chưa có khách.

(Video ghi lại khoảnh khắc dở khóc dở cười tại tiệm làm đẹp. Nguồn: Nguyễn Thị Tú Dân)

Thế nhưng, ngay sau đó, một đoàn khách lạ bất ngờ bước vào và miệng liên tục gọi "quạc quạc quạc". Hoá ra, đoàn khách ấy chính là một đàn vịt đi lạc, vừa vào trong tiệm, đàn vịt đã chạy vòng quanh khiến sàn nhà bẩn nhem nhuốc.

Một lúc sau, người đàn ông được cho là chủ nhân của đàn vịt cũng vội vàng chạy vào bên trong tiệm làm đẹp. Tiếp đó, anh nhanh chóng đuổi đàn vịt ra để tránh làm phiền tiệm làm đẹp. Cô gái chủ tiệm gội đầu lúc này cũng mới phát hiện sự việc và chạy ra. Thấy đàn vịt trong tiệm của mình, cô gái đành bất lực thốt lên: Trời ơi.

Đoạn clip từng được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng khiến nhiều người bật cười. Chẳng ai nghĩ một tiệm gội đầu đang yên đang lành lại có ngày phải tiếp nguyên một đoàn khách… chỉ biết “quạc quạc”.

Dân mạng cũng nhanh chóng nhập cuộc, để lại những bình luận hài hước:

“Khách này chắc không cần gội đầu, chỉ cần chủ tiệm lau sàn thôi!”

“Chủ tiệm: Hôm nay khai trương dịch vụ mới hả trời?”

“Khách không đặt lịch nhưng vẫn đến đúng giờ, còn đi nguyên team mới chịu.”

“Nhìn cảnh này chắc chủ tiệm chỉ mong đàn vịt đừng để lại thêm ‘quà’.”

“Đúng kiểu khách hàng không mời mà đến, đã vậy còn làm việc theo nhóm.”