Người đàn ông cầu hôn 2 người bạn cùng giới gây tranh cãi

Theo The Independent ngày 10/9/2026, Karam Nwilati, 32 tuổi, đã cầu hôn hai người bạn thân là Kristian Naydenov, 29 tuổi, và Santeri Lehtonen, 36 tuổi, trong chuyến đi ở Slovenia. Anh mở hộp nhẫn có ba chiếc, dành cho cả ba người.

Họ đã sống chung tại Berlin từ thời điểm phong tỏa vì đại dịch COVID-19 và xây dựng mối quan hệ gắn bó trong khoảng 4 năm rưỡi. Lễ cưới tình bạn dự kiến diễn ra vào tháng 10 trên sân thượng nơi họ sinh sống. Đây là nghi lễ mang tính biểu tượng, không có giá trị pháp lý.

Santeri Lehtonen, Karam Nwilati và Kristian Naydenov đã đính hôn với tư cách là những người bạn đời gắn bó thuần túy về mặt tình bạn. Họ dự định tổ chức lễ cưới mang tính biểu tượng trên sân thượng ở Berlin vào tháng 10. (Ảnh: Kristian Naydenov / @thehumanchris)

Video cầu hôn được Karam đăng lên mạng xã hội, thu hút hơn 480.000 lượt thích và nhiều ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích mối quan hệ khác thường này, trong khi những người khác cho rằng đây là cách thể hiện tình bạn sâu sắc và giúp nam giới có thêm chỗ dựa tinh thần.

Ba người cho biết họ muốn chứng minh rằng tình bạn cũng xứng đáng được trân trọng và vun đắp lâu dài. Với họ, sống chung không đơn thuần là chia sẻ nhà cửa mà còn là sự hỗ trợ về cảm xúc, từ giúp đỡ nhau trong công việc đến ở bên khi một người gặp khó khăn.

Santeri cho biết anh tin rằng mình có thể gọi cho hai người bạn vào những ngày tồi tệ nhất và họ vẫn sẵn sàng đến giúp đỡ hoặc lắng nghe anh tâm sự.

Cả ba khẳng định mối quan hệ giữa họ hoàn toàn không mang tính lãng mạn. Santeri là người duy nhất đang có người yêu; Karam và Kristian hiện độc thân. Họ cho rằng có những người bạn thân thiết giúp giảm áp lực đặt lên người yêu tương lai, thay vì kỳ vọng một người phải đáp ứng mọi nhu cầu tình cảm.

Trên mạng xã hội, nhiều người ca ngợi mối quan hệ khác thường của bộ ba này như một cách góp phần giải quyết tình trạng cô đơn ngày càng gia tăng ở nam giới. Ảnh: Karam Nwilati @karamintheworld

“Xã hội thường mô tả bạn đời như người phải đồng thời là bạn thân nhất, nhà trị liệu tâm lý và mọi thứ khác của bạn”, Karam nói. Anh cho rằng có những tình bạn sâu sắc giúp giảm bớt áp lực đặt lên một mối quan hệ tình cảm. Nhờ đó, mỗi người có thể gặp gỡ đối phương vì chính con người họ, thay vì mong chờ người ấy lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống.

Dẫu vậy, Karam thừa nhận tình bạn không thể đáp ứng mọi nhu cầu, chẳng hạn sự thân mật về thể xác.

Việc ba người công khai cam kết gắn bó với nhau khiến gia đình và cộng đồng chú ý. Kristian cho biết người thân của anh nhìn chung thấu hiểu và ủng hộ, dù một số người có thể khó chấp nhận cách sống này.

Mẹ của Kristian đặt nhiều câu hỏi, muốn biết ba người sẽ có những nghĩa vụ gì với nhau và lời hứa của họ khác gì so với hôn nhân truyền thống.

Kristian giải thích rằng họ chỉ muốn kỷ niệm năm năm tình bạn và quãng thời gian cùng chung sống dưới một mái nhà. Santeri từng lo lắng khi nói với cha mẹ về quyết định này, nhưng họ đón nhận thông tin tốt hơn anh tưởng. Karam cho biết anh vẫn chưa kể với gia đình mình.

Dù chỉ là lời cầu hôn trong tình bạn, khoảnh khắc ấy vẫn mang lại cảm xúc mạnh mẽ.

Kristian kể anh vô cùng bất ngờ khi sự việc diễn ra. Anh cảm thấy như thực tại của mình bị đảo lộn, bởi đây là kiểu cam kết mà anh từng nghĩ chỉ có thể dành cho một người đặc biệt trong đời. Trải nghiệm ấy khiến anh nhận ra mình đang sống một cuộc đời khác xa những khuôn mẫu thông thường.

Trong tương lai, ba người muốn chuyển đến một ngôi nhà ở vùng nông thôn và xây dựng cộng đồng riêng. Santeri hy vọng mỗi người đều có bạn đời lãng mạn của mình, để cuối cùng tất cả có thể sống cùng nhau như một đại gia đình gồm sáu người.

Đối với lễ cưới dự kiến tổ chức vào tháng 10, họ đang lên kế hoạch kết hợp các yếu tố trong nghi lễ cưới của văn hóa Arab, Hy Lạp và Phần Lan, nhằm tôn vinh nguồn gốc của từng người.

Họ muốn sử dụng những yếu tố truyền thống của đám cưới để thể hiện ý nghĩa của dịp đặc biệt này, đồng thời đặt câu hỏi vì sao các nghi thức vốn dành cho tình yêu đôi lứa lại không thể được sử dụng để tôn vinh tình bạn.

Karam thậm chí đùa rằng cả ba có thể cùng đội khăn voan trong lễ cưới. Những người bạn bật cười trước ý tưởng ấy.