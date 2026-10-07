Người đàn ông bỏ chưa đến 1 triệu đồng mua bức tranh cũ, không ngờ bán lại được hơn 33 tỷ đồng

Theo Công ty đấu giá Freeman's, bức tranh tĩnh vật vừa bán đấu giá được chuyên gia xác nhận là tác phẩm "Alderman Merriam's Shells" (tạm dịch: Những chiếc vỏ ốc của Alderman Merriam) của nữ họa sĩ siêu thực nổi tiếng Gertrude Abercrombie, người đã qua đời vào năm 1977.

Bức tranh phác họa 10 chiếc vỏ ốc được hoàn thành vào năm 1951 và biến mất trước công chúng trong gần 75 năm.

CNN ngày 5/10 cho hay dù đã được trưng bày tại 6 cuộc triển lãm cá nhân nhưng bà Abercrombie chưa bao giờ bán nó, thay vào đó tặng tranh cho một bác sĩ ở Kalamazoo, Michigan để trả tiền cho các dịch vụ y tế. Sau khi vị bác sĩ qua đời, bức tranh trải qua một hành trình lưu lạc trước khi xuất hiện tại cuộc bán đấu giá tài sản hồi tháng 7 vừa qua.

Bức tranh của cố họa sĩ Gertrude Abercrombie vừa được bán đấu giá hơn 1,35 triệu USD. Ảnh: Freeman’s

Công ty đấu giá Freeman's cho biết, chủ nhân cũ của bức tranh (vốn là người chuyên săn đồ cổ) đã tìm thấy nó khi dạo qua khu bán đồ cũ. Người đàn ông phát hiện bức tranh "khuất trong một góc tối của hành lang dẫn ra gara, nơi tất cả những người mua khác hôm đó đều bỏ qua".

Khi nhìn thấy chữ ký "Abercrombie, '51", người này đã quyết định bỏ ra 30 USD để mua lại. Ông sau đó đến bảo tàng nghệ thuật Milwaukee để tìm hiểu và phát hiện một tư liệu cũ chụp lại đúng bức tranh này. Sau khi được một chuyên gia nghệ thuật kiểm định và mang tranh đi làm sạch, bức họa đã trở lại vẻ đẹp nguyên bản.

Freeman's định giá bức tranh trong khoảng 150.000-250.000 USD, nhưng mức trả giá tại phiên đấu giá đã vượt xa dự đoán, lên tới tận 1,35 triệu USD. Mức giá này vượt kỷ lục 1,02 triệu USD của một tác phẩm khác cũng của nữ họa sĩ Abercrombie được đấu giá năm ngoái

Trong thông cáo báo chí trước phiên đấu giá, Phó chủ tịch cấp cao của nhà đấu giá Zachary Wirsum mô tả việc phát hiện lại bức tranh là "tuyệt vời". Ông nhớ lại từng nói với khách tham quan tại triển lãm ở Milwaukee rằng những bức tranh của Abercrombie đôi khi xuất hiện tại các cuộc bán đấu giá tài sản. "Tôi đâu ngờ rằng một trong những lần thỉnh thoảng ấy lại xảy ra chưa đầy 1 tháng sau", ông Wirsum cho biết.