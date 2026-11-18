Văn phòng Công tố liên bang khu vực Nam New York ngày 17/11 cho biết Daithi O’Corrain, 48 tuổi, còn có tên David Curran, bị truy tố với cáo buộc phá hoại tài sản chính phủ Mỹ. Người này đối mặt mức án tối đa 10 năm tù nếu bị kết tội.

Vận tải cơ C-130 của Mỹ bị phá hoại khiến không thể hoạt động

Đại bồi thẩm đoàn tại New York thông qua cáo trạng ngày 16/11 và văn bản được công bố hôm sau. Cáo trạng nêu O’Corrain dự kiến được đưa đến khu vực tài phán Nam New York và bị bắt giữ tại đây.

Theo công tố viên, O’Corrain ngày 11/4 vượt qua vành đai an ninh sân bay Shannon, Ireland, đột nhập rồi cố thủ bên trong chiếc C-130 Hercules thuộc lực lượng Vệ binh Không quân Quốc gia Mỹ đang đỗ tại đây.

O’Corrain bị cáo buộc cắt dây điện, đường ống thủy lực và đập vỡ toàn bộ đồng hồ đo trong buồng lái. Người này còn dùng rìu phá hoại bên ngoài máy bay và đổ các viên bi vào thùng nhiên liệu.

“Chiếc máy bay coi như đã bị phá hủy”, Văn phòng Công tố liên bang khu vực Nam New York cho biết. Cơ quan này khẳng định những hư hại khiến vận tải cơ trị giá khoảng 60 triệu USD không thể hoạt động và sẽ không trở lại làm nhiệm vụ bay.

Công tố viên chưa nêu động cơ, song cho rằng O’Corrain đã dành nhiều tháng lên kế hoạch và chuẩn bị cho vụ phá hoại.

Cảnh sát Ireland bắt O’Corrain ngay sau sự việc. Người này sau đó bị cáo buộc hủy hoại tài sản và xâm nhập trái phép tại Ireland.

Theo báo Limerick Post, O’Corrain đến từ Cork, cách Shannon khoảng 97 km về phía đông nam.

Sân bay Shannon từng đón chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Ireland hồi tháng 9.

Sân bay này ghi nhận nhiều vụ xâm nhập trái phép trong 18 tháng qua, trong đó có vụ ba người bị cáo buộc phun sơn lên máy bay quân sự Mỹ và vụ ba người khác lái xe vào khu vực hạn chế, nơi một máy bay quân sự Mỹ đang đỗ.