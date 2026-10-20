Người đàn ông bị thứ đáng sợ cắn tử vong khi đang ngồi câu cá

Ông Steven Hamilton, 71 tuổi, đang câu cá ở công viên Winter Garden, Florida, Mỹ, vào tối ngày 16/10 thì bị một con cá sấu dài 3,59 mét tấn công.

Theo lời ông Jose Gainza, Trưởng phòng Cứu hỏa và Cứu hộ Winter Garden, và ông Michael Mason, Đại úy cảnh sát Winter Garden, các đội cứu hộ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường vào khoảng 5h20 chiều.

Theo WESH 2 News đưa tin, họ tiết lộ rằng người đàn ông đang câu cá ở hồ chứa nước gần hồ Apopka thì bị con cá sấu tấn công.

Trưởng phòng cứu hỏa Gainza tiết lộ rằng lực lượng cứu hộ đã bất lực vì có những con cá sấu khác đang hoạt động trong nước, ngăn cản người bơi tiếp cận Hamilton.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy lúc 7h tối.

Một người đàn ông 71 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của cá sấu ở Winter Garden, Florida. Ảnh: WESH 2

"Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã Florida (FWC) xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của nạn nhân trong thời điểm khó khăn này", FWC cho biết trong một tuyên bố.

Một con cá sấu dài gần 3,6 mét, được cho là cùng một con gây ra vụ tấn công, sau đó đã bị bẫy, bắt giữ và giết chết.

Theo Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã Florida (FWC), hồ Apopka có một trong những quần thể cá sấu Mỹ lớn nhất ở miền Trung Florida.

Các quan chức tiết lộ rằng nỗ lực cứu hộ bị cản trở bởi vùng nước đầy cá sấu, khiến những người bơi không thể tiếp cận được nạn nhân. (Nguồn: WESH 2)

Cảnh sát Winter Garden và FWC đang điều tra vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công cá sấu gây tử vong thứ 2 tại bang này kể từ ngày 28/6, khi Brittany Clark, 31 tuổi, thiệt mạng trên sông Econlockhatchee.

"Các trường hợp bị cá sấu tấn công gây thương tích nghiêm trọng rất hiếm gặp ở Florida", FWC cho biết.

Phương Linh (theo The Sun)