Người đàn ông bị phạt tù vì bán hàng nghìn đĩa than giả của The Beatles, Taylor Swift

Một người đàn ông tại London vừa bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù sau khi điều hành đường dây sản xuất, kinh doanh đĩa than giả trị giá khoảng 2,7 triệu bảng Anh, với các sản phẩm mang tên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như The Beatles, Taylor Swift và Ed Sheeran.

Rehan Ahmed, sống tại phía Tây London (Anh), bị tuyên án tại Tòa án Hình sự Trung tâm London vào ngày 18/9. Theo cảnh sát thành phố London, đây là một hoạt động sản xuất hàng giả được tổ chức quy mô lớn, kéo dài trong nhiều năm và hoàn toàn không được cấp phép.

Ahmed đã nhận tội đối với hai cáo buộc liên quan đến việc vi phạm bản quyền của nghệ sĩ, đồng thời mua và sử dụng tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Với cáo buộc đầu tiên, thẩm phán Darren Reed tuyên mức án 2 năm 8 tháng tù. Cáo buộc nghiêm trọng hơn khiến Ahmed phải nhận mức án 3 năm 6 tháng.

Hai mức án được thi hành đồng thời, do đó thời gian chấp hành án của Ahmed được tính theo mức 3 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, Ahmed sản xuất các album đĩa than giả dưới tên hai công ty Phoenix of Vinyl và Paragon Music. Số đĩa này sau đó được cung cấp cho các cửa hàng bán đĩa hoặc bán trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua các nền tảng trực tuyến như Discogs và eBay.

Hoạt động của đường dây chỉ bị phát hiện sau khi Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Anh (BPI) tiến hành một giao dịch mua thử tại cơ sở của Ahmed. Kết quả cho thấy có dấu hiệu rõ ràng của việc sản xuất và kinh doanh đĩa than giả.

Tháng 2/2024, cảnh sát tiến hành khám xét nhà máy. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2.791 đĩa than giả, được cho là số lượng đĩa than giả lớn nhất từng bị thu giữ tại Anh. Các sản phẩm này liên quan tới 108 nghệ sĩ, trong đó có nhiều tên tuổi hàng đầu của làng nhạc quốc tế như The Beatles, Taylor Swift, Ed Sheeran, Adele, Beyoncé và Rihanna.

Đáng chú ý, Ahmed được cho là đã sử dụng bốn máy ép đĩa than có tuổi đời khoảng 70 năm để sản xuất các bản ghi giả trong suốt khoảng bảy năm.

Việc sử dụng những thiết bị cũ nhưng có khả năng sản xuất đĩa than cho thấy hoạt động của cơ sở không mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức với quy mô đáng kể. Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được đưa vào hệ thống phân phối, khiến người mua có thể tiếp cận chúng trên cả thị trường bán lẻ truyền thống lẫn các nền tảng trực tuyến.

Peter Ratcliffe, Giám đốc phụ trách bảo vệ nội dung của BPI, nhận định hoạt động sản xuất đĩa than giả gây ảnh hưởng trực tiếp đến nghệ sĩ, hãng thu âm và các nhà bán lẻ.

Theo ước tính được ông đưa ra, số tiền bị "rút khỏi" hệ sinh thái âm nhạc hợp pháp có thể lên tới hàng chục triệu bảng Anh.

Ông cho rằng sự trở lại mạnh mẽ của các định dạng âm nhạc vật lý, đặc biệt là đĩa than, đồng thời tạo ra cơ hội để các hoạt động làm hàng giả phát triển khi những kẻ phạm tội tìm cách thu lợi từ nhu cầu của người hâm mộ.

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, việc kinh doanh sản phẩm giả còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Những người mua đĩa có thể tin rằng mình đang sở hữu sản phẩm chính thức từ nghệ sĩ hoặc hãng thu âm, trong khi thực tế đó là hàng không được cấp phép.

Vụ án Ahmed diễn ra trong bối cảnh thị trường âm nhạc vật lý tại Anh và nhiều nơi trên thế giới đang có dấu hiệu hồi sinh. Sau nhiều năm bị các nền tảng nghe nhạc trực tuyến lấn át, đĩa than tiếp tục thu hút người hâm mộ nhờ giá trị sưu tầm và trải nghiệm nghe nhạc trực tiếp.

Những album nằm trong danh sách đĩa than bán chạy tại Anh trong năm 2026 có thể kể đến Kiss All The Time. Disco, Occasionally của Harry Styles, The Art Of Loving của Olivia Dean và The Mountain của Gorillaz.

Sự tăng trưởng của thị trường vật lý cũng không chỉ giới hạn ở đĩa than. Theo báo cáo giữa năm mới được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) công bố, doanh thu từ CD tại Mỹ đã tăng gần 60% trong nửa đầu năm 2026.

Khi nhu cầu đối với các sản phẩm âm nhạc vật lý gia tăng, thị trường cũng trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với những hoạt động sản xuất hàng giả. Vụ án Rehan Ahmed vì thế cho thấy một mặt trái của sự hồi sinh này: bên cạnh cơ hội tăng doanh thu cho nghệ sĩ và ngành công nghiệp âm nhạc, nguy cơ người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm giả cũng ngày càng hiện hữu.

Việc một cơ sở có thể hoạt động trong nhiều năm, sản xuất hàng nghìn đĩa giả của hơn 100 nghệ sĩ trước khi bị phát hiện cũng cho thấy quy mô đáng kể của thị trường hàng giả trong lĩnh vực âm nhạc vật lý.