Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Kim Liên đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Thành (SN 1991, trú tại xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trung Thành tại hiện trường. Ảnh: CACC

Trước đó, rạng sáng 18/11, trong quá trình tuần tra tại tầng 9, nhà Q, Bệnh viện Bạch Mai, lực lượng bảo vệ phát hiện Thành có hành vi lấy trộm túi xách của một người phụ nữ đang ngủ tại hành lang.

Sau khi lấy được tài sản, Thành nhanh chóng di chuyển xuống tầng dưới nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị lực lượng bảo vệ phát giác.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ thông báo cho Công an phường Kim Liên để phối hợp bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Thành khai nhận đã trộm một túi xách, bên trong có điện thoại và 2 triệu đồng tiền mặt.

Hiện Công an phường Kim Liên đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Trung Thành theo quy định của pháp luật.