Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, vào khoảng 23h ngày 24/9, Công an xã Phượng Tiến tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ anh L.C.T. (SN 1981, trú tại xã An Khánh) về việc anh vừa bị một nhóm đối tượng bắt cóc và cướp tài sản với thủ đoạn hết sức manh động.

Theo trình báo của nạn nhân, sự việc bắt đầu khi anh bị nhóm đối tượng khống chế tại khu vực xã Vô Tranh. Sau đó, chúng áp giải anh đến địa bàn xã Phượng Tiến, trói vào gốc cây rồi bỏ mặc giữa đêm tối. Sau khi tự tìm cách cởi trói để thoát thân, anh T. phát hiện mình bị cướp mất một xe bán tải, số tiền hơn 1,8 tỷ đồng trong tài khoản cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Các đối tượng từ trái qua phải Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Tâm, Mai Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên lập tức phối hợp cùng công an các địa phương phong tỏa hiện trường, xuyên đêm lần theo dấu vết của nhóm đối tượng.

Nhờ sự quyết liệt trong công tác nghiệp vụ, đến chiều tối ngày 25/9 (chưa đầy 24 giờ sau khi gây án), lực lượng Công an lần lượt tóm gọn hai đối tượng Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Phú Lương cũ.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, hai đối tượng cầm đầu là Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng cũng sa lưới lực lượng chức năng khi đang điều khiển xe máy tẩu thoát đến địa phận tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Mai Văn Dũng. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do thấy anh T. thời gian gần đây làm ăn phát đạt, Mai Văn Dũng đã nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền và rủ Lê Văn Dũng cùng lên kế hoạch chi tiết. Nhóm này chuẩn bị sẵn các công cụ gồm dây rút, băng dính, găng tay, áo chống nắng, túi vải trùm đầu, đồng thời rủ thêm Tiến và Tâm tham gia.

Chiều ngày 24/9, các đối tượng gọi điện điều anh T. đến khu vực bãi thải mỏ than Bá Sơn (xã Vô Tranh) dưới vỏ bọc thỏa thuận hợp đồng san gạt mặt bằng. Khi nạn nhân vừa tới điểm hẹn, nhóm đối tượng lập tức áp sát, quật ngã, trói giật cánh khuỷu, dán băng dính bịt miệng và trùm túi vải kín đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Lê Văn Dũng. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng trực tiếp lái chiếc xe Ford Ranger của nạn nhân đưa anh T. chạy dọc hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn. Trên đường đi, chúng liên tục đe dọa, ép nạn nhân chuyển hơn 1,8 tỷ đồng vào tài khoản liên kết với trang web cờ bạc của Lê Văn Dũng.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, nhóm này chở nạn nhân đến đoạn đường vắng thuộc xã Phượng Tiến, trói bỏ lại ven đường, vứt bỏ công cụ gây án rồi chia nhau trốn chạy qua nhiều tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất các thủ tục phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên với các tội danh “Cướp tài sản”, “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.