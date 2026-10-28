Người đàn ông bị lưỡi máy cắt văng trúng mặt

Ngày 28/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp hy hữu, cứu sống và phục hồi khuôn mặt cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động.

Bệnh nhân là ông Đ.Q.T. (59 tuổi, trú tại xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa). Trong lúc làm việc, ông T. không may bị lưỡi máy cắt gạch bất ngờ văng trúng mặt. Cú va chạm mạnh tàn phá nặng nề vùng mặt, khiến vết thương chảy nhiều máu, bờ nham nhở và biến dạng nghiêm trọng. Ngay sau khi được sơ cứu ban đầu, ông T. nhanh chóng được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật.

Tại Khoa Tai Mũi Họng, kết quả thăm khám do lực tác động quá mạnh từ lưỡi máy cắt đã làm đứt rời hoàn toàn một bên cánh mũi, vỡ xương chính mũi và tổn thương toàn bộ sụn mũi.

Đây là dạng chấn thương đặc biệt, bởi vùng mũi có mạch máu phong phú và cấu trúc giải phẫu phức tạp. Việc can thiệp không chỉ đòi hỏi xử lý nhanh để cầm máu và chống nhiễm trùng, mà còn phải tái thiết chính xác hình thể ban đầu nhằm đảm bảo chức năng hô hấp lẫn yếu tố thẩm mỹ cho người bệnh.

Nhận định thời điểm vàng là yếu tố sống còn, ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng mổ khẩn cấp. Các bác sĩ tỉ mỉ cắt lọc tổ chức hoại tử, làm sạch vết thương, khâu phục hồi cánh mũi đứt rời theo đúng từng lớp giải phẫu và tiến hành phẫu thuật nâng, chỉnh lại phần xương chính mũi bị vỡ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, phần cánh mũi đứt rời đã được nối liền thành công, lưu thông mạch máu tốt.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân hồi phục kỳ diệu. Vết mổ khô ráo, các đường khâu phẳng đẹp, hình dáng chiếc mũi được khôi phục tối đa và chức năng thở trở lại bình thường. Bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp của bệnh nhân T. các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn khi vận hành thiết bị cơ khí có tốc độ quay cao.

Việc trang bị đầy đủ bảo hộ như kính hay tấm che mặt, kiểm tra kỹ lưỡng máy móc và giữ nguyên các bộ phận bảo vệ của thiết bị chính là "lá chắn" quan trọng nhất để tự bảo vệ bản thân trước những tai nạn nguy hiểm đến tính mạng.