Người đàn ông bị hoại tử vùng mũi sau khi tiêm filler tại spa

Bác sỹ khám, theo dõi cho nam bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 2/10, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 40 tuổi đến khám và điều trị hoại tử vùng mũi, chỉ một ngày sau tiêm filler vùng mũi tại spa.

Thạc sỹ Vũ Đình Tâm - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, vùng mũi bệnh nhân bị hoại tử là 1 phần cánh mũi, viêm tấy. Ngoài ra, toàn bộ vùng mũi bệnh nhân mọc nhiều mụn mủ. Đây là một trường hợp cho thấy biến chứng sau tiêm filler có thể xuất hiện rất nhanh và hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những phản ứng thông thường như sưng, bầm tím hoặc đau nhẹ sau tiêm. Sau một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định.

Theo bác sỹ Tâm, tiêm filler ngày càng phổ biến trong thẩm mỹ, đặc biệt là tiêm vùng mũi để cải thiện hình dáng khuôn mặt. Tuy nhiên, đây không phải là một thủ thuật làm đẹp đơn giản mà là một can thiệp y khoa có thể tiềm ẩn những biến chứng nghiêm trọng nếu thực hiện không đúng kỹ thuật hoặc tại cơ sở không đủ điều kiện. Tiêm filler có thể mang lại hiệu quả thẩm mỹ khi được chỉ định và thực hiện đúng, nhưng đây vẫn là một thủ thuật y khoa có nguy cơ tai biến.

Bác sỹ Vũ Đình Tâm phân tích, một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của tiêm filler là tắc mạch. Tình trạng này có thể xảy ra khi filler đi vào lòng mạch hoặc gây chèn ép mạch máu, làm giảm hoặc ngừng dòng máu đến mô. Khi mô bị thiếu máu, thiếu oxy kéo dài, tổn thương có thể tiến triển thành hoại tử. Vùng mũi đặc biệt cần thận trọng bởi hệ thống mạch máu vùng mặt có cấu trúc phức tạp và có các nhánh nối với hệ thống mạch quanh mắt. Vì vậy, ngoài nguy cơ tổn thương mô và hoại tử, tắc mạch do filler trong một số trường hợp nghiêm trọng còn có thể gây mất thị lực, đột quỵ não, thậm chí tử vong.

Bên cạnh tắc mạch, tiêm filler không bảo đảm vô khuẩn hoặc không đúng quy trình còn có thể dẫn đến nhiễm trùng, áp xe, viêm mô, tổn thương da và sẹo. Những biến chứng này có thể cần điều trị kéo dài và ảnh hưởng lâu dài đến kết quả thẩm mỹ.

Phần mũi của bệnh nhân bị hoại tử sau khi tiêm filler. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) nhấn mạnh, để giảm thiểu nguy cơ, người thực hiện cần hiểu rõ giải phẫu mạch máu vùng mặt, chỉ định và chống chỉ định của filler, kỹ thuật tiêm an toàn, đồng thời phải có khả năng nhận biết và xử trí sớm các biến chứng.

Chính vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người sử dụng filler nên lựa chọn nhân viên y tế được cấp phép, có đào tạo và kinh nghiệm phù hợp về tiêm filler. Các tài liệu chuyên môn cũng nhấn mạnh vai trò của kiến thức giải phẫu và đào tạo trong phòng ngừa, nhận biết và xử trí biến chứng mạch máu.

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn khuyến cáo người dân không nên thực hiện tiêm filler tại spa hoặc các cơ sở không được cấp phép thực hiện thủ thuật y khoa, kể cả khi được quảng cáo với mức giá thấp, thực hiện nhanh hoặc cam kết “không biến chứng”./.