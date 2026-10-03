Người đàn ông bị 'đối tác' bắt cóc để chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Theo đó, do nợ nần, túng thiếu, Mai Văn Dũng (SN 1983, trú tại Phú Lương, Thái Nguyên) cùng Lê Văn Dũng (SN 1982, trú tại Thái Nguyên) bàn bạc lên kế hoạch cướp tài sản của anh L.C.T. (làm nghề san gạt đất).

Chiều 24/9/2026, nhóm này nhờ người gọi anh T. đến khu vực bãi thải mỏ than Bá Sơn (xã Vô Tranh) với lý do thuê việc.

Khi nạn nhân xuất hiện, các đối tượng lập tức khống chế, đưa lên xe ô tô bán tải của anh T. Trên đường di chuyển, chúng ép anh T. chuyển hơn 1,8 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng thuộc trang web đánh bạc.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Bộ Công an.

Sau khi chiếm đoạt tiền, chúng đưa anh T. đến khu vực vắng vẻ thuộc xã Phượng Tiến, trói vào gốc cây bên vệ đường rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập tức khoanh vùng, truy bắt. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, toàn bộ 4 đối tượng, gồm: Mai Văn Dũng, Lê Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến (SN 1988, trú tại xã Vô Tranh, Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1992, trú tại phường Quán Triều, Thái Nguyên) đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Phú Lương và trên đường trốn vào Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về các hành vi "Cướp tài sản", "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Đánh bạc".