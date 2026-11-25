Theo tạp chí People, Sở Cảnh sát Vancouver, bang Washington, đã bắt giữ Matthew Lewellen (39 tuổi) vì tình nghi có hành vi cố ý thực hiện tội hiếp dâm, siết cổ, giam giữ người trái pháp luật và xâm phạm tình dục.

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 14h ngày 22/11/2026 tại một nhà hàng thuộc chuỗi In-N-Out Burger ở thành phố Vancouver.

Theo hồ sơ vụ án mà People thu thập được, cảnh sát đã nhận được nhiều cuộc gọi qua tổng đài khẩn cấp 911 về việc một người đàn ông tấn công phụ nữ trong nhà vệ sinh.

Nhà hàng nơi xảy ra vụ việc.

Làm việc với cảnh sát, người phụ nữ cho biết cô vào nhà vệ sinh để kiểm tra răng. Khi đang đứng trước gương, cô bất ngờ phát hiện Lewellen mở cửa và nhìn chằm chằm vào mình.

Người đàn ông sau đó tiến đến từ phía sau, siết cổ và có hành vi sờ soạng cơ thể nạn nhân.

Trong tình huống nguy hiểm, người phụ nữ đã la hét cầu cứu. Nghe tiếng kêu, chồng cô nhanh chóng chạy đến, kéo nghi phạm ra khỏi vợ mình.

Lewellen sau đó bị một số người có mặt tại nhà hàng khống chế cho đến khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường.

May mắn, người phụ nữ không bị thương nghiêm trọng. Nạn nhân cho biết cô không hề quen biết Lewellen và nghi ngờ người đàn ông này có ý định hiếp dâm mình.

Một nhân chứng khai với các điều tra viên rằng trước khi xảy ra vụ tấn công, Lewellen đã đứng bên ngoài nhà vệ sinh khoảng 20 phút, có biểu hiện quan sát, dò xét khu vực này.

Theo hồ sơ vụ án, Lewellen được cho là đã thừa nhận với cảnh sát rằng mình biết hành động trên là sai trái nhưng lại cảm thấy nạn nhân là “người con gái dành cho mình”.

Nghi phạm còn khai rằng những tiếng nói trong đầu đã thúc giục anh ta thực hiện hành vi này.

Lewellen dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 30/11 để nghe công bố các cáo buộc. Mức tiền bảo lãnh tại ngoại được ấn định là 200.000 USD.