Vụ tai nạn xảy ra ngày 21/10 tại nghĩa trang São José ở thành phố Linhares, Brazil. Nạn nhân được xác định là ông Adilson Marzaro, 48 tuổi.

Thời điểm xảy ra sự việc, ông Marzaro đến nghĩa trang để tham dự tang lễ của người bạn. Trong quá trình tổ chức nghi thức, người đàn ông rời khỏi khu vực có đông người và đi đến phần mộ của bố ruột nằm gần đó.

Sau khi tới nơi, ông Marzaro ngồi lên tấm bê tông được đặt phía trên phần mộ. Tuy nhiên, kết cấu này bất ngờ đổ sập, khiến ông mất thăng bằng và rơi xuống huyệt mộ bên dưới.

Tiếng động lớn phát ra từ khu vực xảy ra tai nạn khiến những người đang dự tang lễ gần đó giật mình. Khi phát hiện sự việc, họ lập tức thông báo cho lực lượng cứu hộ và đề nghị hỗ trợ.

Người đàn ông bất ngờ rơi xuống mộ bố ruột, tử vong thương tâm. Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng nhanh chóng được điều động đến nghĩa trang São José. Tuy nhiên, khi nhân viên cứu hộ tiếp cận được nạn nhân, ông Marzaro đã tử vong.

Bà Nazaré Bravin, người làm nghề đào huyệt tại nghĩa trang, cho biết trước khi gặp nạn, ông Marzaro đã chào hỏi những người đến dự tang lễ của bạn mình.

Sau đó, người đàn ông đỗ xe máy gần phần mộ của người bạn rồi đi bộ đến khu vực an táng bố ruột. Những người có mặt tại nghĩa trang không ngờ chuyến viếng thăm ngắn ngủi lại kết thúc bằng tai nạn thương tâm.

Sau sự việc, chính quyền thành phố Linhares gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của ông Marzaro. Nhà chức trách đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi đến thăm nghĩa trang São José.

Nghĩa trang này là nơi an nghỉ của gần 18.000 người và thường có lượng người đến viếng mộ khá đông. Chính quyền địa phương nhấn mạnh người dân cần thận trọng khi di chuyển hoặc ngồi nghỉ tại những khu vực có kết cấu bê tông.

Cảnh sát dân sự Brazil đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tình trạng của tấm bê tông cùng kết cấu tại khu vực phần mộ nơi ông Marzaro rơi xuống cũng được xem xét.

Cơ quan chức năng hiện chưa công bố nguyên nhân khiến tấm bê tông bất ngờ sụp đổ. Quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định đầy đủ diễn biến và các yếu tố liên quan.

Sau khi tai nạn xảy ra, thi thể ông Adilson Marzaro được gia đình đưa đi an táng. Tang lễ của nạn nhân được tổ chức ngay trong ngày hôm sau tại chính nghĩa trang São José, nơi ông đã gặp nạn khi đến viếng mộ bố ruột.