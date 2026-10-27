Người đàn ông bất ngờ ngừng tim vì thói quen xấu làm mỗi ngày

Người đàn ông ngưng tim ngay trên bàn cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) vừa cứu sống thành công bệnh nhân P.V.T. (ngụ phường Đông Hòa) sau chuỗi ngày đối mặt với lằn ranh sinh tử.

Ông T. vốn có tiền sử hở van tim và cao huyết áp, nhưng thay vì tuân thủ phác đồ điều trị, ông lại tự ý mua thuốc uống qua loa và duy trì thói quen hút thuốc lá nặng độ từ 2 đến 3 gói mỗi ngày.

Sáng 11/9, sau khi uống ly cà phê tại chỗ làm, ông T. bỗng thấy lồng ngực thắt lại, ép tim dữ dội, mặt tái nhợt và chân trắng bệch do máu dồn xuống. Được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, tình trạng bệnh nhân chuyển biến cực kỳ nguy kịch ngay tại phòng cấp cứu.

Trước chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành dưới kèm block nhĩ thất độ III, nhịp tim rơi tự do xuống 30 lần/phút và tụt huyết áp, ê-kíp trực đã lập tức hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện phá rung nhiều lần. Sau gần 30 phút quần thảo với tử thần, tuần hoàn tự nhiên của ông T. mới được khôi phục.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến phòng can thiệp mạch vành, ghi nhận động mạch vành phải tắc hoàn toàn đoạn gần, động mạch liên thất trước hẹp lan tỏa nặng và động mạch mũ hẹp đáng kể. Các bác sĩ đã tiến hành đặt stent tái thông dòng máu, đặt máy tạo nhịp tạm thời và sử dụng bóng đối xung động mạch chủ (IABP) để hỗ trợ tuần hoàn.

Ê-kíp đặt stent cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Đến ngày 15/9, ông T. tiếp tục xuất hiện triệu chứng đau ngực. Kết quả siêu âm tim tại giường ghi nhận tình trạng tràn dịch màng ngoài tim, kèm hình ảnh nghi ngờ nứt thành tim tại vùng mỏm thất trái - một biến chứng cơ học cực kỳ nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp đã phối hợp chặt chẽ với ê-kíp phẫu thuật tim hội chẩn, theo dõi sát sao và siêu âm tim mỗi giờ. Nhờ điều trị nội khoa điều chỉnh phù hợp, đến ngày 28/9, lượng dịch màng ngoài tim giảm, không còn hình ảnh nghi ngờ nứt thành tim và bệnh nhân được xuất viện sau gần 3 tuần. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy sức khỏe ông đã ổn định và có thể sinh hoạt bình thường.

Trở về từ cõi chết, ông T. thừa nhận bản thân đã quyết tâm từ bỏ hoàn toàn thói quen hút thuốc lá và tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, cho biết thành công của ca bệnh nhờ sự phối hợp đồng bộ từ hồi sinh tim phổi, tái thông mạch vành đến kiểm soát biến chứng sát sao. Qua trường hợp này, bác sĩ Lạc khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc mệt mỏi đột ngột để đến viện kịp thời.

Đặc biệt, những người có bệnh nền tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường hay hút thuốc lá cần khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ để phòng ngừa các biến cố thảm khốc.