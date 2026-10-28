Người đàn ông bất ngờ bị chó dữ nhà hàng xóm cắn vào cổ, phải sống trong sợ hãi, không dám về nhà

Farzad Housseinpour, 42 tuổi, đang dắt chó đi dạo ngày 28/9 thì bất ngờ bị con chó Cane Corso của hàng xóm lao vào tấn công.

Cựu nhân viên bảo vệ cố gắng đẩy con vật khỏi cơ thể. Vết cắn ở cổ khiến máu chảy nhiều. Cảnh sát được gọi tới hiện trường và Farzad lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành chụp CT để xác định mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy vết cắn chỉ cần sâu thêm khoảng 1 mm là có thể chạm vào động mạch chính, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Farzad được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, sử dụng kháng sinh penicillin và khâu 1 mũi tại vị trí giữa vết thương ở cổ.

Đoạn video do người hàng xóm ghi lại cho thấy con chó còn có biểu hiện hung dữ với người phụ nữ khác sống gần đó. Sau sự việc, chủ nuôi đã xin lỗi và đồng ý đeo rọ mõm cho con vật.

Tuy nhiên, Farzad vẫn quá sợ hãi và chưa dám trở về nhà. Người đàn ông đến từ Netherton, Huddersfield, thuộc vùng West Yorkshire, cho biết vụ tấn công liên tục ám ảnh ông từ sáng đến tối. Ông luôn cảm thấy không an toàn và phải sử dụng thuốc an thần.

Cảnh sát West Yorkshire xác nhận các sĩ quan đã điều tra vụ việc xảy ra vào sáng 28/9 tại khu vườn chung trên đường Plantation Drive, khu Newsome, Huddersfield. Con chó được xác định đã mất kiểm soát và gây thương tích cho người.

Cuộc điều tra sau đó khép lại khi chủ sở hữu con chó đồng ý thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm kiểm soát vật nuôi, ngăn nguy cơ tiếp tục gây nguy hiểm cho những người sống trong khu vực.