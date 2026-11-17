Murelaga là thợ lặn đến từ thị trấn Lekeitio. Anh kể trong chuyến săn hôm 11/11, khi xuống độ sâu khoảng 38 mét, anh nhìn thấy một đàn cá chừng 10–15 con. Ngay sau đó, một con có kích thước lớn xuất hiện trước mặt anh. Murelaga dùng lao bắn trúng con cá, nhưng nó nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Lúc đó, anh vẫn chưa biết mình có bắt được con cá hay không.

Tưởng chuyến đi hôm đó có thể không gặp may, Murelaga vẫn quyết định tiếp tục lặn săn cá. Gần nửa giờ sau, anh bất ngờ nhìn thấy một con cá nằm ngửa trên nền cát dưới đáy biển. Đó chính là con corvina đã biến mất khỏi tầm mắt anh sau cú bắn.

Egoitz Murelaga cùng con cá khổng lồ. Ảnh: Egoitz Murelaga

Tìm thấy cá rồi, Murelaga còn phải đưa nó lên thuyền. Anh kể đây là phần khó nhất vì con cá nặng tới 60 kg, khiến anh phải mất nhiều sức để kéo nó lên khỏi mặt nước. Trong lúc kéo, anh còn lo dây nối với lao sẽ đứt. Cuối cùng, anh cũng đưa được con cá lên thuyền và mang về cảng Lekeitio.

Kích thước của con cá nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân tại cảng. Nhiều người tìm đến bến tàu để tận mắt xem con cá mà Murelaga vừa bắt được. Sau khi đưa cá lên bờ, anh làm sạch rồi chia thịt thành từng phần để trữ trong tủ đông và chia cho các thành viên trong gia đình. Công việc này chiếm gần như cả buổi chiều của anh.

Corvina, tên khoa học là Argyrosomus regius, là loài cá biển có thịt trắng. Những con được đánh bắt thường chỉ nặng khoảng 1–10 kg. Một số con trưởng thành có thể nặng hơn 10 kg, thậm chí đạt 35 kg, nên con cá của Murelaga được xem là một trường hợp hiếm có. Theo những người am hiểu loài cá này, thịt corvina khá dễ chế biến, có thể đem nướng, áp chảo hoặc chế biến bằng lò nướng.