Người đàn ông bắt được con cá khổng lồ nặng 60kg trên biển

Thợ lặn Egoitz Murelaga đến từ Lekeitio, Tây Ban Nha, đã bắt được một con cá corvina khổng lồ nặng 60 kg và dài gần 1,85 mét vào ngày 11/11, ở vùng biển Ispaster.

Việc bắt được con cá này là một thử thách khá lớn đối với Murelaga, người đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và kỹ năng mới bắt được con cá khổng lồ.

Sự xuất hiện của mẫu vật tại cảng Lekeitio đã gây ra sự phấn khích lớn trong số cư dân và những người hiếu kỳ đến bến tàu.

Egoitz Murelaga chụp ảnh cùng con cá khổng lồ. Ảnh: Egoitz Murelaga

"Tôi đang lặn ở độ sâu khoảng 38 mét thì nhìn thấy một đàn cá khoảng 10 đến 15 con", anh kể lại.

Ngay sau đó, một con cá có kích thước lớn xuất hiện trước mặt Murelaga. "Ngọn giáo trúng nó, nhưng con cá biến mất khỏi tầm mắt tôi", người đàn ông nhớ lại.

Mặc dù ban đầu anh nghĩ hôm nay không phải ngày may mắn, nhưng thay vì bỏ cuộc, anh tiếp tục lặn. Gần nửa giờ sau, vận may lại mỉm cười với Murelaga. Anh phát hiện một con cá nằm ngửa trên đáy cát. Đó chính là con cá corvina lớn ấy. Thời khắc để bắt nó đã đến, mặc dù phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.

"Phải tốn rất nhiều công sức mới đưa được nó lên thuyền. Tôi sợ dây câu sẽ bị đứt", anh giải thích. Việc nâng và kéo một con cá lớn nặng 60 kg ra khỏi nước là một thử thách khá lớn, nhưng cuối cùng anh đã vượt qua được nhờ sức mạnh, quyết tâm, kỹ năng và không ít khó khăn.

Ảnh: Egoitz Murelaga

Sau khi lên bờ, Murelaga làm sạch và xẻ cá, chuẩn bị để đông lạnh rồi chia sẻ với gia đình. "Chúng tôi mất cả buổi chiều", anh thừa nhận.

Những người quen thuộc với loài cá thịt trắng này cho biết nó rất dễ chế biến, dù là nướng, áp chảo muối hay nướng lò.

Cá corvina (Argyrosomus regius) ở biển có trọng lượng dao động từ 1 đến 10kg, đôi khi những con trưởng thành nặng hơn 10 hoặc 35kg cũng được đánh bắt.

"Những con cá nặng hơn 35kg được coi là đặc biệt, vì vậy việc Murelaga bắt được con cá lớn là điều phi thường", các ngư dân kỳ cựu nhất trong thị trấn thừa nhận.