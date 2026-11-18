Egoitz Murelaga bắt được con cá khổng lồ. Ảnh: Egoitz Murelaga

Egoitz Murelaga (hiện 45 tuổi) sống tại thị trấn Lekeitio, Tây Ban Nha, vừa có chuyến đi biển đáng nhớ khi bắt được một con cá corvina có kích thước đặc biệt lớn tại khu vực Ogella, thuộc vùng biển Ispaster.

“Đây là chiến lợi phẩm lớn nhất cuộc đời tôi. Đó cũng là con cá corvina lớn nhất tôi từng bắt được”, Murelaga chia sẻ.

Murelaga cho biết buổi sáng, anh đến khu vực Ogella để thực hiện sở thích lặn săn cá dưới nước. Nơi đây có địa hình đáy biển đặc trưng với nhiều khe nứt, phiến đá và hốc đá, tạo nơi trú ẩn cho nhiều loài sinh vật biển, theo Elcorreo.

Khi đang lặn ở độ sâu khoảng 12m, anh phát hiện một đàn khoảng 10-15 con cá corvina. Murelaga chuẩn bị súng bắn lao, nhưng ngay trước khi bóp cò, một con cá có kích thước đặc biệt lớn xuất hiện.

Mũi lao trúng con cá, tuy nhiên, nó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Không muốn bỏ cuộc, người thợ lặn tiếp tục tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, anh phát hiện con cá nằm ngửa trên nền cát.

Egoitz Murelaga bắt được con cá khổng lồ. Ảnh: Egoitz Murelaga

Murelaga cho biết, anh phải dùng rất nhiều sức để kéo cá lên thuyền. Cuối cùng, nhờ kinh nghiệm 20 năm và sự kiên trì, anh đã đưa được con cá khổng lồ lên thuyền an toàn.

Khi Murelaga đưa chiến lợi phẩm về cảng Lekeitio, nhiều người dân tập trung theo dõi. Con cá có chiều dài gần 1,85m, nặng 60kg, kích thước hiếm thấy đối với loài cá này.

Sau đó, anh làm sạch, chia nhỏ con cá để bảo quản đông lạnh và phân phát cho người thân trong gia đình.

Theo những người am hiểu về loài cá thịt trắng này, cá corvina có thể chế biến theo nhiều cách như nướng trên vỉ, nướng muối hoặc nướng trong lò.

Cá corvina có tên khoa học là Argyrosomus regius. Tại vùng biển Cantabria, loài cá này thường có trọng lượng từ 1-10kg. Cá corvina nặng trên 35kg đã được xem là đặc biệt hiếm. Vì vậy, con cá nặng 60kg mà Murelaga bắt được là một trường hợp ngoại lệ.